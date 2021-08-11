В Копейске приостановили аукцион по благоустройству парка Победы

Челябинское УФАС проверит закупку

Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы приостановило аукцион по благоустройству парка Победы в Копейске из-за направленной в ведомство жалобы компании «Континент» из Орска, сообщает пресс-служба челябинского УФАС.

Заявитель сообщил о неполноте документов о госзакупке: отсутствует проект контракта, информационная карта. Также заказчиком не установлено требование к объему работ.

Заказчиком аукциона выступает муниципальное учреждение Копейска «Управление строительства». Первоначальная цена контракта — 130 млн рублей. Проверка госзакупки назначена на 12 августа.

Ранее корреспондент ИА «Первое областное» рассказала о перспективах благоустройства этой территории.