Власти Златоуста закрывают детский сад на дровяном отоплении

Дошкольное учреждение посещают два ребенка

В Златоусте закрывается детский сад, который посещают два воспитанника. Дошкольное учреждение в поселке «ЦУП» (Центральные углевыжигательные печи — ред.) уже мало чем напоминает полноценный детский сад: здание отапливалось дровами. Однако местные жители выражают недовольство ситуацией. Мэрия Златоустовского округа гарантирует доступность дошкольного образования, прокомментировали в пресс-службе муниципалитета.

«В то время как в России открывается все больше детских садов, в Златоусте все происходит с точностью до наоборот. Так, например, в ближайшее время планируют закрыть детский сад № 22 на ЦУПе, хотя еще год назад обещали благоустроить и обеспечить детей нормальным отоплением», — сообщает местное издание «Деловой Златоуст».

На сайте дошкольного учреждения объявления о закрытии пока нет. Но уже известно, что власти Златоуста в этом году решили, что логично учреждение закрыть, чем содержать.

«В целях оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений, являющихся экономически неэффективными принято решение о ликвидации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения „Детский сад № 22“. По состоянию на 1 сентября 2021 года, прогнозируемое количество воспитанников составит 2 ребенка. Пополнение списочного состава не ожидается», — прокомментировали в администрации округа.

В пресс-службе мэрии также добавили, что по данным информационной системы «Е-услуги — Образование» воспитанников для зачисления в этот детский сад в ближайшие годы не ожидается.

Родителям, чьи дети остаются в детском саду на 1 сентября, предложены места по их желанию в трех детских садах. В мэрии отметили, что в микрорайоне обеспечена 100% доступность дошкольного образования: места в детские сады можно получить для детей от 2 месяцев до 7 лет.