В ледовой арене «Трактор» 11 и 12 сентября состоятся контрольные прокаты сильнейших фигуристов страны. Спортсмены представят на суд специалистов и зрителей программы, с которыми будут выступать в новом, олимпийском, сезоне. Сегодня поступила в продажу первая партия билетов, сообщает региональное Министерство спорта.
В прокатах планируется участие всех ведущих фигуристов сборной России по следующим дисциплинам: одиночное катание среди женщин; одиночное катание среди мужчин; парное катание; танцы на льду. Согласно постановлению Роспотребнадзора, в продажу поступило всего 450 билетов на каждую часть программы. Рассадка зрителей будет проходить с учетом социальной дистанции. Стоимость билетов — 1200 и 1500 рублей.
Расписание:
11 сентября, суббота
14:00—16:05 — танцы на льду, ритмический танец; мужчины, короткая программа;
16:25—18:30 — парное катание, короткая программа; женщины, короткая программа.
12 сентября, воскресенье
14:00—16:25 — танцы на льду, произвольный танец; мужчины, короткая программа;
16:45—19:05 — парное катание, произвольная программа; женщины, произвольная программа.
Билеты продаются только в городских билетных кассах либо на сайте chel.kassy.ru. Организаторы мероприятия убедительно просят быть внимательными и не покупать билеты на других ресурсах, чтобы избежать ненужных проблем. Вход на ЛА «Трактор» будет осуществляться строго при наличии входного билета и защитной маски.
Автор: Степан Тимощук
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