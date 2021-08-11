В Челябинске стартовала продажа билетов на контрольные прокаты фигуристов сборной России

Посетить спортивное мероприятие можно за 1200 и 1500 рублей

В ледовой арене «Трактор» 11 и 12 сентября состоятся контрольные прокаты сильнейших фигуристов страны. Спортсмены представят на суд специалистов и зрителей программы, с которыми будут выступать в новом, олимпийском, сезоне. Сегодня поступила в продажу первая партия билетов, сообщает региональное Министерство спорта.



В прокатах планируется участие всех ведущих фигуристов сборной России по следующим дисциплинам: одиночное катание среди женщин; одиночное катание среди мужчин; парное катание; танцы на льду. Согласно постановлению Роспотребнадзора, в продажу поступило всего 450 билетов на каждую часть программы. Рассадка зрителей будет проходить с учетом социальной дистанции. Стоимость билетов — 1200 и 1500 рублей.



Расписание:



11 сентября, суббота



14:00—16:05 — танцы на льду, ритмический танец; мужчины, короткая программа;



16:25—18:30 — парное катание, короткая программа; женщины, короткая программа.



12 сентября, воскресенье



14:00—16:25 — танцы на льду, произвольный танец; мужчины, короткая программа;



16:45—19:05 — парное катание, произвольная программа; женщины, произвольная программа.



Билеты продаются только в городских билетных кассах либо на сайте chel.kassy.ru. Организаторы мероприятия убедительно просят быть внимательными и не покупать билеты на других ресурсах, чтобы избежать ненужных проблем. Вход на ЛА «Трактор» будет осуществляться строго при наличии входного билета и защитной маски.



Автор: Степан Тимощук

