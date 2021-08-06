Фоторепортаж: как хотят благоустроить Парк Победы в Копейске

Мэрия разработала проект, но у жителей к нему возникли вопросы и пожелания

В последние годы в городах Челябинской области один за другим благоустраивают общественные пространства. Тема хорошая — часто заброшенные территории превращаются в ухоженные места, где отдыхают сотни горожан. В Копейске планируют благоустроить Парк Победы, но часть жителей не согласны с проектом, по которому участок лишится несколько сотен деревьев. В мэрии отвечают, что готовы максимально сохранить деревья и готовы отдать контроль за работами в руки активистов. Журналист ИА «Первое областное» выслушала обе стороны и посмотрела, в каком состоянии сейчас находится парк. Подробнее — в нашем фоторепортаже.

Парк Победы в Копейске сейчас совсем не похож на то, что мы привыкли называть «парком» — здесь нет освещения, обустроенных дорожек, лавочек и урн. Да и заросли кустарников и старых деревьев больше напоминают лес, чем благоустроенное общественное пространство. Тут и там встречается сухостой и горы мусора. В темное время суток находиться здесь, кажется небезопасно. А в теплые дни компании приходят сюда, чтобы пожарить шашлыки.





Администрация Копейска в 2018 году разработала проект благоустройства этой территории. Он прошел госэкспертизу и вопрос оставался только в финансировании. В этом году глава региона поддержал инициативу мэрии и сообщил о выделении средств на благоустройство парка. Работы разбили на два этапа.

Первый включает в себя обустройство двух автомобильных стоянок, создание искусственного водоема на месте существующей низменности, созданной природой, освещение, дорожки, лавочки и урны. Кроме того, в парке появятся детские игровые площадки.





Стоимость всего проекта 195 миллионов рублей, в этом году планируется освоить 130 миллионов 800 тысяч рублей. Площадь благоустройства первого этапа — 11 гектаров.

«Есть утвержденная проектная документация, прошедшая госэкспертизу. По этой документации сносится 579 деревьев, из них около 200 больные. Но мы понимаем, что со времени утверждения проекта прошло время. Нужно выслушать мнение общественности, и мы готовы, чтобы самые активные жители участвовали в контроле за ходом работ»,— сообщил ИА «Первое областное» первый замглавы Копейска Константин Самарин.





Пять сотен деревьев, казалось бы, много. Но на площади 50 гектаров сегодня растут тысячи деревьев. В мэрии подчеркивают, что работы будут проводиться с максимальным сохранением существующего озеленения. Но некоторые жители категорически против вырубки деревьев и настаивают на том, что проект нужно менять.

«Деревья здесь еще наши дети и прадеды посадили, когда после войны вернулись домой. Этим деревьям по 50-70 лет. Мы росли и видели все это, играли здесь детьми. А сейчас придет подрядчик и липы, и ясени срубят. По проекту парк разделен на геометрически правильные линии. Из-за нее пострадают деревья»,— рассказал житель Копейска Константин.





Активисты даже пометили специальной лентой деревья, которые важно сохранить при благоустройстве.

«Мы предлагаем жителям контролировать ход работ во время благоустройства. Когда подрядчик зайдет на территорию, приглашаем активистов, чтобы смотреть, как лучше разбивать территорию. Если при обустройстве дорожки мешает дерево, будем рассматривать вариант уйти влево или вправо, чтобы это дерево сохранить. У нас есть уже примеры, когда мы это реализовали. Во время обустройства велодорожек, например, сохранили часть здоровых деревьев. В парке по улице Хохрякова дорожки тоже вильнули мимо здоровых деревьев», — ответил Константин Самарин.





То, что территория требует благоустройства, жители не отрицают. Но они просят учесть их пожелания.

«Меня удивляет сам подход к проектированию этого парка. Я бы начал с рекреационной нагрузки — с назначения этого парка. Изучил мы мнение людей — что они хотят здесь видеть. Мы чувствуем, что большинство наших людей хотят видеть экосистему, которая уже сложилась, в ухоженном виде: расчистить дорожки, сделать санитарные рубки. А это именно экосистема — это уже лес, а не парк. Сейчас получается так — мы уже все спроектировали и теперь будем с общественностью это согласовывать. Из 12 гектар отдать 3 гектара под дорожки — это очень много»,— считает председатель группы по экологии Общественной палаты Копейска Виталий Полторацкий.





Эксперт по особо охраняемым природным территориям уверен, что при проектировании не учли самого главного — концепцию будущего парка.

«Что тут есть интересного — никто не изучил. А здесь есть краснокнижная бородатая неясыть, лисы. Куда им деваться, если тут вырубят сотни деревьев? Надо искать какие-то „фишки“ этого места, чтобы люди сюда с интересом бежали. И смотрели на это старое дерево, пусть некрасивое, извилистое — и думали, почему оно такой причудливой формы? А здесь точно есть интересные природные явления. Если бы их нашли, то и дорожки с плиткой здесь не нужны. Любой парк носит воспитательный характер. Мама с детьми придет, а здесь полезная информация о деревьях указана, например. И она детям об этом рассказывает, а не просто они в песочнице копаются»,— добавил Виталий Полторацкий.

Во время разговора жителей и представителей мэрии рождается предложение — совместить идею общественности с уже существующим проектом парка. Но и здесь жители уверены, что если менять концепцию, то нужно переделывать весь уже готовый проект.





Рядом с территорией будущего парка мэрия уже обустроила велодорожки. Они пользуются популярностью у горожан, но и здесь не обходится без споров. Поскольку велодорожка — это единственная уже благоустроенная территория, то здесь гуляют все. Кто-то занимается спортивной ходьбой, другие катается на велосипедах, третьи гуляют с детьми в колясках.

При этом люди мешают друг другу. На въезде на велодорожку даже указано, что гулять с колясками там запрещено. Но пока мы были на участке, несколько молодых мам, не глядя на запрет, продолжали гулять по дорожкам, по которым на большой скорости проезжают велосипедисты. Новое благоустройство как раз и позволит перенаправить часть отдыхающих с велодорожки в парк.





Чтобы выяснить мнение горожан, администрация проводила голосование, которое завершится сегодня, 6 августа. Итоги опроса мэрия опубликует позже. ИА «Первое областное» будет следить за развитием событий.