ФОК в Верхнем Уфалее откроют в сентябре 2023 года

Замгубернатора региона Станислав Мошаров проверил ход работ на объекте

В Верхнем Уфалее возобновили строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Ход работ на объекте оценили заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров и спортивный директор Фонда поддержки спорта Челябинской области Леонид Одер. Также они посетили школу № 5 и новую модульную лыжную базу, сообщает администрация Верхнеуфалейского городского округа.В начале своей рабочей поездки Станислав Мошаров и Леонида Одер оценили строительство нового ФОКа с универсальным игровым залом. Ранее работы на объекте были приостановлены из-за недобросовестного отношения предыдущего подрядчика. Представители ООО «Верный выбор», которое сменило подрядчиков, заверили, что строительство ФОКа завершится к сентябрю этого года. Сейчас производят монтаж перегородок и возведение стен. Позже начнется монтаж витражей, вентиляции и электричества.Далее замгубернатора региона посетил МБОУ СОШ № 5, где проходит капремонт в рамках проекта «Модернизация школьных систем образования». Станислав Мошаров осмотрел готовность объекта. Кабинеты уже обустраивают мебелью. В феврале этого года современная школа откроет свои двери для учеников.Также Станислав Мошаров и Леонид Одер посетили новую модульную лыжную базу, которую открыли в ноябре прошлого года. В этом году установят освещение по ул. Макарова, чтобы местным жителям было удобнее добираться до лыжной базы. Также в планах — сделать освещение на самой трассе, что позволит спортсменам заниматься в вечернее время и проводить соревнования высокого уровня.