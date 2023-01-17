В Верхнем Уфалее возобновили строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Ход работ на объекте оценили заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров и спортивный директор Фонда поддержки спорта Челябинской области Леонид Одер. Также они посетили школу № 5 и новую модульную лыжную базу, сообщает администрация Верхнеуфалейского городского округа.
В начале своей рабочей поездки Станислав Мошаров и Леонида Одер оценили строительство нового ФОКа с универсальным игровым залом. Ранее работы на объекте были приостановлены из-за недобросовестного отношения предыдущего подрядчика. Представители ООО «Верный выбор», которое сменило подрядчиков, заверили, что строительство ФОКа завершится к сентябрю этого года. Сейчас производят монтаж перегородок и возведение стен. Позже начнется монтаж витражей, вентиляции и электричества.
Далее замгубернатора региона посетил МБОУ СОШ № 5, где проходит капремонт в рамках проекта «Модернизация школьных систем образования». Станислав Мошаров осмотрел готовность объекта. Кабинеты уже обустраивают мебелью. В феврале этого года современная школа откроет свои двери для учеников.
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