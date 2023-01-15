Алексей Текслер проинспектировал ход строительства ФОКа в Сатке

Губернатор решил несколько серьезных рабочих вопросов во время семейного отдыха

Эти выходные губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел в Кусе и Саткинском районе с женой Ириной и сыном Мишей. Семья главы региона не только отдохнула, катаясь на лыжах и болея за своего сына на соревнованиях: Алексей Текслер сделал несколько рабочих выездов, в том числе обсудил с главой Саткинского района Александром Глазковым коммунальную аварию в Бакале, передает журналист ИА «Первое областное».

«Впервые каталась на горнолыжном комплексе „Евразия“, было очень много гостей из Башкирии и Свердловской области. В Сатке съездили в строящийся Ледовый дворец. Строительство близится к завершению. Встретили нашего знакомого Турсукова Габдрашита Исмагиловича, ветерана хоккейного клуба „Сатка“ и футбольного клуба „Сатка“. Он рассказал, что с ветеранами хоккея уже протестировали лед на новой арене, и очень со всеми саткинцами ждут открытия, а сейчас занимаются с ребятами на Стадионе Олимп»,— написала Ирина Текслер на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Крытый физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом планируют открыть в Сатке летом этого года. Как ранее сообщало Первое областное информагентство, на сегодняшний день завершено около 70% запланированных работ. Строительство объекта началось в мае 2021 года по инициативе губернатора Челябинской области и при финансовой поддержке Группы «Магнезит» в рамках концессионного соглашения между администрацией Саткинского района и компанией ООО «СПОРТ-Инвест».

Кроме того, Алексей Текслер встретился с главой Саткинского района Александром Глазковым и обсудил с ним ситуацию с разливом канализации в Бакале. Губернатор Челябинской области держит ее на личном контроле.