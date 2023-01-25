В Карталах построят новую больницу за 628 млн рублей

Подрядчик должен выполнить работы до 2025 года

Центр организации закупок Челябинской области определил подрядчика на строительство новой больницы в Карталах по улице Борьбы, 1. Стоимость работ — за 628,6 млн рублей. Объект должен быть готов к сдаче к 2025 году. Информация размещена на сайте госзакупок.

«Подрядчик обязан выполнить проектно-изыскательские работы до 30 сентября 2023 года, строительные работы необходимо завершить до 31 декабря 2024 года», — говорится в конкурсной документации.

Больничный комплекс, возводимый в рамках госпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения», будет включать в себя детскую поликлинику, родильное и гинекологическое отделение. Победителем торгов стала фирма ООО «Хатман Групп», зарегистрированная в Химках Московской области. Эта компания единственная подала заявку на участие в торгах.

Новый корпус разместится рядом с действующей больницей на месте вертолетной площадки.

По данным СБИС, ООО «Хатман Групп» зарегистрировано в 2013 году в Химках Московской области, гендиректором является Анна Хиле. В штате числятся 4 сотрудника. Компания осуществляет деятельность генерального подрядчика в строительной сфере. В 2021 году доходы компании составили 116 млн рублей, чистая прибыль — 100 тыс. рублей.

Известно, что ООО «Хатман Групп» за время работы стало победителем в 50 аукционах, проводимых в различных регионах страны. Генподрядчику удалось заключить контракты на общую сумму 1,9 млрд рублей.