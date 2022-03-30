В феврале пассажиропоток челябинского аэропорта сократился на 17%

Объем грузоперевозок, напротив, увеличился

В феврале 2022 года челябинский аэропорт имени Курчатова обслужил 111,6 тыс. человек. В январе пассажиропоток авиапредприятия был больше на 17,5% — 135,3 тыс. пассажиров. Данные опубликовала пресс-служба Росавиации.

При этом за февраль аэропорт почти в два раза нарастил объем грузоперевозок — 420,2 тонны против 201,9 тонны в январе.

В целом по России в последний месяц зимы аэропорты обслужили 11,9 млн человек, что на 24% больше, чем в феврале 2021 года. Основной пассажиропоток — это полеты внутри России, — 81% от общего количества обслуженных пассажиров.

По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта Курчатов составил 1,8 млн человек. Это почти на 56% больше, чем в 2020 году. Грузов перевезено более 3 тыс. тонн против 3,4 тыс. тонн в 2020 году.