Пассажиропоток челябинского аэропорта составил более 1,81 миллиона человек в 2021 году

Это больше, чем в 2020 и допандемийном 2019 годах

В 2021 году пассажиропоток аэропорта Курчатов в Челябинске составил 1 813 638 человек. Это почти на 56% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе федерального агентства воздушного транспорта.

Меньше всего пассажиров аэропорт обслужил в феврале 2021 года — всего 85 664 человека. Больше всего в августе — 213 279 человек.

Объем обработанных в челябинском аэропорту грузоперевозок в 2021 году составил 3034,85 тонн, что ниже, чем в 2020 году — тогда обработали 3452 тонны.

Всего в 2021 году российские аэропорты обслужили почти 204,8 миллиона пассажиров, что на 58% больше, чем в 2020 году.

Напомним, в 2020 году аэропорт Курчатов обслужил более миллиона 165 тысяч пассажиров, а в допандемийном 2019 году — 1 725 731 пассажира.