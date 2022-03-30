В Челябинске задержали серийного похитителя катализаторов с автомобилей

Подозреваемый сбывал украденное в Курганской области

Полицейские Челябинска задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в 12 кражах катализаторов с автомобилей Renault Logan. Об этом сегодня, 30 марта, сообщили в УГИБДД по городу.

Сначала следствию было известно об одном эпизоде кражи катализатора на улице Каслинской. Далее оперативники установили, что молодой человек с начала 2022 года похитил 112 таких катализаторов, именно с автомобилей Renault Logan. Сумма ущерба потерпевшим составила 360 тысяч рублей.

По версии следствия, детали выхлопной системы похититель сбывал в Курганской области.

«В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по всем эпизодам по части 2 статьи 158 УК РФ („Кража“)», — рассказали в городской полиции.

Как ранее сообщал наш сайт, в полицию Курчатовского района Челябинска почти друг за другом поступили два заявления о кражах из автомобилей. Правоохранители незамедлительно отреагировали на поступившие сообщения и задержали подозреваемого в преступлениях по горячим следам.