В Челябинске в третий раз рассматривают дело об убийстве, фигуранта которого оправдал Европейский суд по правам человека

Борис Евстратьев находится в СИЗО, до этого он шесть лет провел в колонии строгого режима. Защита настаивает на его невиновности

Сегодня, 21 января, в Челябинском областном суде продолжают рассмотрение уголовного дела об убийстве бизнесмена, совершенном в 2013 году. Обвиняемый Борис Евстратьев настаивает на своей непричастности к преступлению, передает корреспондент Первого областного информагентства из зала суда.

Убийство и разбойное нападение на жертву произошло в 2013 году. Мужчину застрелили из охотничьего ружья в Кременкуле. Тогда следствие проверяло всех охотников и их оружие. Борис Евстратьев предоставил следствию оружие, не скрывался. Потом его задержали и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 («Убийство»). Суд присяжных единогласно вынес оправдательный вердикт, однако сторону обвинения и потерпевшую — мать убитого — такой исход не устроил. Решение было обжаловано в Верховном суде, где оправдательный приговор отменили. Евстратьева вновь заключили в СИЗО, и вторым приговором суда он был признан виновным. Ему было назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в клонии строгого режима.

«В этом деле нет доказательств вины моего подзащитного. Он даже не знал убитого, впервые видит эту семью. Отбывая наказание, мой подзащитный подал жалобу в Европейский суд по правам человека и ждал решения семь лет. Он был оправдан. Дело рассматривают еще раз, и все это время он находится в СИЗО», — рассказал Первому областному информагентству адвокат Валерий Шухардин.

Сегодня судья запретил представителям СМИ фотографировать и снимать процесс и рекомендовал воздержаться от освещения темы в СМИ. При этом адвокат настаивал на обратном. Сторона обвинения и потерпевшая возражали, мотивируя тем, что суд проходит в составе присяжных заседателей, а освещение темы в СМИ может оказать влияние на тех, кто принимает решение по этому делу.

Первое областное информагентство следит за развитием событий и расскажет читателям о деталях расследования и судебного разбирательства после вынесения приговора.