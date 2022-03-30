В Магнитогорске закрыли ритуальный салон в жилом доме

Хозяин торговой точки нарушил санитарные правила

Челябинский областной суд постановил закрыть ритуальный салон в жилом доме Магнитогорска. Об этом в среду, 30 марта, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Внимание надзорного ведомства привлек салон «Гранит Сервис М» на улице Гагарина, 18 в Магнитогорске. В помещении находится выставочный зал с памятниками из камня и образцами тротуарной плитки. Тут же можно оставить заказ на изготовление, доставку и установку памятников, оградок, скамеек, тротуарной плитки, портретов.

«Между тем федеральные СанПиН запрещают размещать учреждения и магазины ритуальных услуг в подвальном, цокольном, а также на первом и втором этажах жилых зданий. В этой связи прокурор Ленинского района Магнитогорска обратился в суд с требованием к индивидуальному предпринимателю о запрете размещения магазина ритуальных услуг в нежилом помещении», — говорят в прокуратуре.

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска встал на сторону прокурора. Но ответчик обжаловал его решение в Челябинском областном суде. Однако выиграть дело не удалось и в Челябинске.