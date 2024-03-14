Челябинская область лидирует в УрФО по темпам развития внутреннего туризма

В регионе вырос объем раннего бронирования номеров гостиниц на весну

В Челябинской области вырос объем раннего бронирования номеров гостиниц на весну. Регион лидирует в УрФО по темпам развития внутреннего туризма, сообщили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

«В 2024 году в России наблюдается стремительный рост внутреннего туризма. Наши туристы забронировали на весну на 25% больше гостиничных номеров и апартаментов, чем годом ранее. Высокие темпы роста бронирований (+75%) зафиксированы на европейской территории России (в Зеленоградске Калининградской области и в Пскове, на юге (в Геленджике), в Центральной России (в Туле, в Москве и Нижнем Новгороде)», — сообщили в КСП.

Челябинская область занимает лидирующие позиции среди регионов УрФО по развитию внутреннего и въездного туризма в группе «Лидеры» национального туристического рейтинга. По итогам 2023 года регион занял 12-е место в общероссийском рейтинге по развитию внутреннего туризма, набрав 88,6 балла.

Развитие туризма в регионе осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие туризма на территории Челябинской области», на реализацию мероприятий которой в областном бюджете предусмотрено 1,6 миллиарда рублей.

Кроме того, в феврале правительством РФ было выделено более 6 миллиардов рублей на поддержку региональных программ по проектированию туристского кода центра города. Средства распределили по 24 регионам: от Калининградской области до Приморского края. В среднем каждый из регионов на эти цели получил по 200–300 миллионов рублей.

«Рекордное количество денег привлечено с федерального центра на туризм. Деньги направят на строительство глэмпингов, создание экотроп, дорог к туристическим объектам. Туристическая отрасль будет развиваться за счет безвозвратных субсидий, но бюджет получит налоги, появятся рабочие места, вырастет благосостояние граждан. Результаты сможем увидеть в 2024–2025 годах. Ожидаем большого роста турпотока», — говорил в интервью ИА «Первое областное» председатель Заксобрания Челябинской области Олег Гербер.

На развитие туризма в Челябинской области в 2024 году направят в 3 раза больше средств из федерального бюджета, чем предполагалось ранее, — 1 миллиард 282 миллиона рублей.