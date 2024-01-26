Челябинская область вошла в проект «Земля для туризма»

На территории региона выявлено 29 объектов туристического интереса

Участниками федерального проекта «Земля для туризма» стали уже 45 регионов России, в том числе Челябинская область. Об этом сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин.

«Проект набирает обороты: больше половины регионов нашей страны подписали соответствующие соглашения и ведут активную работу по вовлечению в оборот земель для развития сферы туризма. Уже выявлено 460 объектов туристического интереса, в том числе заповедники, памятники архитектуры и другие достопримечательности, а также 631 земельный участок общей площадью 5 834 га. В пользование предоставлено 36 участков и территорий площадью 113,9 га», — сказал он, в частности.

Наибольшее количество объектов туристического интереса выявлено в Новосибирской области (46), Республике Дагестан (40), Сахалинской (35) и Челябинской (29) областях и Пермском крае (26).

Проект «Земля для туризма» реализуется Росреестром по решению правительственной комиссии по региональному развитию. На публичной кадастровой карте уже представлена информация о 525 свободных участках в 38 регионах, где могут быть размещены объекты туристического сегмента. Получить информацию о них может любой желающий, в том числе потенциальные инвесторы.

Ранее Первое областное информагентство сообщало, что в 2024 году в Челябинской области будут созданы экотропы для туристов близ гидрологических памятников природы: реки Юрюзань, озера Горького и Симского пруда.