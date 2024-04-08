Челябинцы выбирают туры на майские праздники

В длинные выходные можно побывать в удивительных местах

В известной песне поется, что один раз в год сады цветут. И это действительно так. Поэтому есть традиция — по максимуму насладиться цветением и сделать с десяток фотографий для соцсетей. Единожды в год радуют взгляд не только сады. На просторах России есть места, где лишь раз и именно весной творятся настоящие чудеса. ИА «Первое областное» предлагает отправиться в путешествие. Кстати, рассказываем и про стандартные поездки, и в этом сезоне есть новинка.

Весенние водопады Южного Урала

В Уральских горах есть настоящие водопады. Все они сконцентрированы в одном ущелье недалеко от озера Банного, что на территории Башкортостана — нашего соседа. Полюбоваться водопадами можно в очень короткий период — только весной, во время активного таяния снегов. Туры в труднодоступное, но, конечно, красивое и знаковое место предлагают сразу несколько компаний: «Вершина тур», «Дискавери», «Русь-тревел» и «Спутник». Некоторые фирмы ездят только один раз в сезон, другие же — с конца апреля до середины мая. Длительность тоже разная, поэтому выбрать можно наиболее подходящий вариант — или один день, или два. Транспорт — автобус.

«Водопад Гадельша самый крупный, могучий на юге Башкортостана. Высота — почти 20 метров. Пик активности приходится как раз на конец апреля — начало мая. В это время с гор стекает много воды, и можно застать эти бурлящие потоки. У водопада три каскада, наши туристы поднимаются на первую ступень. Оттуда видно окрестности Сибая. Если апрель окажется засушливым, водопад не будет таким бурным, но в любом случае зрелище стоящее. Путь до водопада красивый — через смешанный лес с хвойными деревьями и березами, где очень свежо от потоков воды, падающих с гор», — рассказывает директор компании «Вершина тур» Олег Вершинин.

Во время посещения других водопадов туристам доступен подъем на канатной дороге на высоту 940 метров. С вершины хребта Крыктытау можно увидеть долину озер и скалы в лесах.

Цветение маральника на Алтае

Только весной, с конца апреля до середины мая, Горный Алтай превращается в огромные розово-фиолетовые поляны. Это цветет маральник — рододендрон Ледебура. Алтайскую сакуру можно встретить в предгорьях и межгорных котловинах. Посмотреть на буйство красок едут сотни туристов, в том числе из Челябинска. При этом туры делают простыми и специальной физической подготовки не требуется.

«Алтай — это всегда красиво. В весеннем туре нет сложных переходов, почти до всех мест мы доезжаем на автобусе. С детьми едут редко, потому что долгая дорога. В остальном же туристы разного возраста, даже пенсионеры. Едут чаще всего люди, любящие путешествовать по России и родные пейзажи. Я бы даже сказала — интересующиеся. В туре мы не только смотрим на цветение маральника. Местные экскурсоводы увлекательно рассказывают, чем живет их край», — отмечает директор туркомпании «Активная жизнь» Татьяна Подкопаева.

Турфирмы «Активная жизнь» и «Автотур» устраивают автобусные туры прямо из Челябинска. Если путь до Алтая кажется долгим (ехать больше суток), есть вариант посмотреть на весеннее цветение поблизости. Не горы, но тоже интересные места, непривычные взгляду челябинца. Речь о степях Оренбургской области. В конце апреля — начале мая на огромной территории расцветают многочисленные цветы, в том числе скифские тюльпаны. Правда, на них сильно влияет погода, поэтому при ранней засухе они закрываются. Спустя всего несколько недель обильно цветущая степь постепенно превращается в выжженную землю, так что лишь единожды можно полюбоваться на море цветов.

«Оренбургская область находится на юге, летом там засушливо. Весной же в степи зелень. В нашем туре мы едем мимо дубовой рощи, она как из сказки, посещаем плато Зилаир, откуда открывается вид на одноименную реку. На Красной горе туристам показывают декорации к фильму „Русский бунт“. Деревянная крепость колоритно смотрится. Еще в программе музей Черномырдина (он интерактивный и некоторыми считается даже лучше „Ельцин-центра“) и монастырь», — поясняет Олег Вершинин.

Сезон корюшки в Санкт-Петербурге

Только один раз в году улицы Питера наполняются огуречным запахом. Это — сезон корюшки. Небольшая рыбка сразу после ледохода и при температуре воды выше 4 градусов идет на нерест. С середины апреля и до середины мая ловля корюшки в самой активной фазе. Рыбу добывают в реке Неве, Ладожском озере и Финском заливе. Говорят, что продажа корюшки идет по всему городу. Цена приличная, в прошлом году доходила до 990 рублей. Рыбу готовят дома и в ресторанах, жаря ее, коптя или запекая, а также добавляя в выпечку.

«Челябинским туристам больше, конечно, интересны стандартные туры. Санкт-Петербург в лидерах по спросу на майские праздники. Туристов привлекают экскурсии, которых там очень много. Про корюшку мало кто знает, специально на нее не едут. Если туроператоры станут включать это в свои программы, может, туристов и заинтересует. Больше все-таки корюшка для самостоятельных туристов, которые уже все посмотрели и нашли необычный повод поехать в Питер»,— говорит президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

Если хочется стандартной поездки

Туристическая новинка года — Баку. Из челябинского аэропорта запустили прямой рейс. Полетев в столицу Азербайджана, турист получит сразу комплекс впечатлений — море, экскурсии, гастрономия, медицина. Спрос на Баку есть, поэтому туркомпании оформили пакетные предложения, отмечают в Челябинской ассоциации туристических организаций.

Из других популярных направлений, озвученных Инной Лободой, — Калининград, Дагестан, Кавказские Минеральные Воды с экскурсиями в соседние регионы. Спрос есть на туры по святым местам, например в Дивеево в Нижегородской области. Карелия тоже привлекает челябинцев, и ее посещают вместе с поездкой в Санкт-Петербург.

Согласно исследованию компании ЮMoney и сервиса «Суточно.ру», в рейтинг самых доступных городов для отдыха на майские праздники попали Краснодар (3 030 рублей за сутки), Смоленск (3 190 рублей), Екатеринбург (3 310 рублей), Дербент (3 374 рубля) и Пятигорск (3 405 рублей).

«Спрос на майские очень высокий. Но основное число бронирований еще впереди — обычно пик приходится на период перед самыми праздниками, во второй половине апреля. Сейчас лучшее время, чтобы успеть забронировать хорошие варианты по приемлемым ценам. К слову, хозяева посуточного жилья не стали сильно поднимать ценник: по сравнению с обычными выходными он выше всего на 10—15%», — рассказывает генеральный директор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

Кроме Баку, есть и другие заграничные направления. Это Грузия и Объединенные Арабские Эмираты с вылетом из Екатеринбурга, Армения и Египет, где начинается сезон. Цена — один из весомых аргументов при выборе туда, отмечает Инна Лобода. В среднем за отдых в майские праздники придется заплатить от 50 до 100 тысяч рублей в зависимости от направления.

Не в майские, а раньше

Но вернемся к сезонным чудесам. В Челябинской области есть несколько таких весенних явлений. Известные сухие водопады на реке Ай лишь раз в году становятся полноводными. Это происходит во время таяния снега. В 2024 году водопады появились в первых числах апреля, и всего на пару дней. Из-за довольно сильного тепла снег быстро растаял. Чтобы посмотреть на это явление природы, даже организуют туры. Но нужно быть готовым быстро собраться, увидев оперативно появившееся сообщение.

Еще одно место, которое имеет особую атмосферу весной, — ГЭС «Пороги». На фоне обильного таяния снега повышается уровень воды в реке Большая Сатка. Она стремительными и бурными потоками падает с каскада плотины. Зрелище поистине завораживающее. Туда можно поехать и в майские праздники. Интенсивность потока воды, правда, немного снижается. Туры, где есть посещение Порожской ГЭС, активно делают экскурсоводы. В поездку включают посещение Айских притесов, сухих водопадов и пещеры Кургазак.