Слепые челябинские спортсмены выиграли чемпионат России по спортивному туризму

Они завоевали 10 медалей на соревнованиях в Йошкар‑Оле

Челябинская команда незрячих спортсменов стала победителем чемпионата России по туризму среди слепых. На соревнования в Йошкар-Олу отправились 12 наших земляков, они завоевали 10 медалей, выиграв общий зачет. Рассказываем, в чем особенности соревнований по спортивному туризму для незрячих людей.

На чемпионате России по спортивному туризму в Йошкар-Оле выступили команды из пяти регионов: Самарской, Свердловской и Челябинской областей, а также Республики Марий Эл и Татарстана. Они состязались как в личном, так и командном зачете.

Сами по себе соревнования среди незрячих спортсменов представляют элементы скалолазания и спортивного ориентирования. Здесь участникам нужно было преодолевать такие технические этапы, как переправа по параллельным перилам или по бревну, подъем или спуск по наклонной навесной переправе, траверс склона, преодоление препятствий методом «вертикальный маятник» и другие. Все эти упражнения атлеты преодолевают в снаряжении. Важно сделать это как можно быстрее и не допустить технических ошибок.

В этих испытаниях успешно проявили себя незрячие спортсмены из Челябинской области. Они завоевали 10 наград различного достоинства, выиграв командный зачет. Победителями соревнований стали в категории «пешеходная связка» два дуэта: Владимир Зырянов и Анастасия Зырянова (микст), а также Ярослав Кононенко и Вадим Зинатулин (пары).

По четыре серебряные и бронзовые медали завоевали южноуральцы и в личном первенстве. Это позволило команде стать победителем в общем зачете.



