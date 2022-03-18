В Челябинской области выдали 55 разрешений на строительство жилья

Это 40% от общего количества в УрФО

В Челябинской области с начала 2022 года выдали 55 разрешений на строительство жилых домов, что составляет 41% от общего количества в Уральском федеральном округе. Данные опубликовала пресс-служба Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

По выданным разрешениям в Челябинской области построят 77 тыс. кв. м жилья. Больше квадратных метров введут в действие по полученным разрешениям в Свердловской области (182 тыс. кв. м, 15 разрешений) и Тюменской области (175 тыс. кв. м, 38 разрешений).





Напомним, губернатор области Алексей Текслер поставил задачу в 2022 году ввести в действие 1,7 млн кв. м жилья. Столько же построили в прошлом году. Это на 9,8% больше по сравнению с показателем 2020 года. В рамках федерального проекта «Жилье» предполагалось ввести 1,67 млн кв. м жилых площадей. Таким образом, план перевыполнен на 3,4%.

Добавим, в условиях санкций правительство России утвердило пакет антикризисных мер для строительной отрасли. Решения направлены на ускорение строительства и создание условий для запуска новых проектов, а также поддержку граждан и застройщиков в тяжелых экономических условиях.