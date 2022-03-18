Росавиация продлила ограничение полетов на юг страны до 26 марта

Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам

В России вновь продлили ограничение авиасообщения по направлению на юг и в центральную часть страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс. Ограничения будут действовать до 26 марта. Ранее сообщалось, что меры будут действовать до 20 марта.

Запрет касается перелетов гражданских судов. Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Для организации перевозки пассажиров в города, где закрыты аэропорты, российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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