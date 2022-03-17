В Челябинске офисная бумага подорожала в 2,5 раза

Рост цен произошел из-за санкций

В Челябинске зафиксирован рост цен на офисную бумагу. Стоимость товара у разных поставщиков сейчас варьируется в среднем от 700 до 1000 рублей за упаковку. Раньше пачку бумаги можно было купить в среднем за 250-300 рублей.

В сервисном центре «Мираж», по данным на 17 марта, упаковка бумаги (500 листов) формата А4 марки «Снегурочка» стоит 700 рублей. При этом на сайте действует акция — при покупки от 10 пачек одна упаковка обойдется в 560 рублей.





По такой же цене при покупке в розницу «Мираж» продает офисную бумагу марки SvetoCopy и «XEROX Марафон стандарт».

Поставщик «Канцсити» продает бумагу А4 по более высокой цене. 500 листов SvetoCopy обойдутся в 900 рублей. Бумага марки Data Copy формата А4 стоит 1000 рублей за упаковку.





Рост цен на бумагу связан с проблемами в логистике из-за санкций. Как сообщает сайт Фонтанка.ру, перебои с поставкой химических реактивов поставили на паузу выпуск офисной бумаги под марками SvetoCopy и Ballet в России. Крупнейший целлюлозно-бумажный комбинат в Светогорске (Ленинградская область) перестал принимать древесину в переработку. Также, по информации «Коммерсанта», на фоне санкций в России возник острый дефицит мелованной бумаги, которую используют для журналов и книг с цветными иллюстрациями. Крупнейшие европейские производители приостановили поставки в страну.