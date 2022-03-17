Минэкологии Челябинской области закажет проект реабилитации Шершней за 14 млн рублей

Исследование водохранилища завершат к октябрю 2023 года

Минэкологии Челябинской области объявило аукцион по поиску подрядчика для проведения исследования Шершневского водохранилища. Ученые должны предложить пути решения экологических проблем водоема. Работу начнут этой весной, а завершат только в октябре 2023 года. На исследование выделили 14 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Авторы исследования должны будут определить все источники загрязнения Шершневского водохранилища. Нужно определить, какие стоки являются самыми опасными и предложить варианты их устранения. Также ученые в течение года ежемесячно будут отбирать пробы воды и проводить анализы на наличие химических веществ и микроорганизмов. Нужно будет сделать выводы о токсичности воды и о состоянии фитопланктона. Также в техзадании есть требование по изучении береговой растительности и донных отложений.

По результатам научной работы исполнители должны составить план мероприятий по реабилитации Шершней. Итогом должно стать техническое задание, где будут прописаны оптимальные пути решения экологических проблем водохранилища.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в начале марта в Челябинске выбрали подрядчика для разработки проекта экологической реабилитации реки Миасс. Аукцион проводил региональный Центр экологического мониторинга (структура министерства экологии). Победителем объявили ООО «Производственная коммерческая фирма „Агроинвестстрой“» из Казани. Исследование водоема проведут на участке протяженностью почти 10 км между мостами на проспекте Победы и улице Новомеханической. Кроме того, оценку состояния реки изучат в прудах Коммунар и ЧГРЭС.

