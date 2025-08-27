В Челябинской области ветераны СВО пройдут обучение в «Школе фермера»

Курс поможет открыть свое дело в агропроме региона

В Челябинской области ветераны СВО пройдут обучение в «Школе фермера» — это образовательный проект государственного фонда «Защитники Отечества», Минсельхоза России и Россельхозбанка. О важности социальной адаптации участников спецоперации шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в Магнитогорске.

«Школа фермера» для начинающих фермеров и участников СВО стартует 20 сентября и пройдет по 20 декабря, сообщает пресс-служба филиала фонда «Защитники Отечества» по Челябинской области.

«Это программа для реабилитации и интеграции в мирную жизнь ветеранов СВО, направленная на обучение с целью их последующего трудоустройства на предприятия агропромышленного комплекса, а также организации своего агробизнеса. Нашим подопечным, ветеранам спецоперации, заинтересованным развиваться в АПК, советуем воспользоваться этой прекрасной возможностью и получить углубленные знания от лучших экспертов в этом деле», — рассказала руководитель челябинского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова.

Программа обучения включает в себя 252 часа обучения.

«Мы привлекаем к процессу обучения опытных экспертов и преподавателей, а также практиков. Часть занятий будет проходить дистанционно, часть очно. Вторая часть предусматривает выезды на практику, где мы увидим, как полученные знания помогают развивать свое дело», — отметила проректор по учебной, воспитательной работе и молодежной политике ЮУрГАУ Светлана Чичиланова.

Участники СВО могут получить поддержку на открытие или развитие фермерского хозяйства с помощью гранта «Агромотиватор» до 7 миллионов рублей, гранта «Агростартап» — от 5 миллионов рублей и выше. По итогам обучения участникам проекта будут предоставлены дипломы государственного образца.