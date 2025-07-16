Алексей Текслер доложил президенту России о развитии Челябинской области

Губернатор поблагодарил Владимира Путина за внимание к региону

Президент России Владимир Путин во время визита в Магнитогорск провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Глава региона сообщил о социально-экономическом развитии, ключевых инфраструктурных проектах, мерах поддержки участников СВО и их семей, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Главная задача — всесторонняя помощь нашим бойцам и забота об их семьях. Мы внедрили по вашему поручению единый стандарт мер поддержки. В регионе действует 34 региональных меры поддержки, 20 муниципальных, а всего с учетом федеральных 140 мер»,— сообщил губернатор.

Алексей Текслер рассказал президенту, что в Челябинске открыли центр поддержки и реабилитации участников СВО. В нем собраны НКО, Фонд защитников Отечества, отделение медицинской реабилитации, залы лечебной физкультуры, прокат средств реабилитации, служба занятости. Такие учреждения появятся во всех крупных городах региона.





Также губернатор сообщил, что на средства из областного бюджета капитально отремонтировали военный госпиталь министерства обороны. Региональный госпиталь ветеранов войн признан профильным Союзом лучшим в номинации «Амбулаторная медицинская реабилитация».

Стартовала региональная кадровая программа «Герои Южного Урала» — аналог федерального проекта «Время Героев». 63 бойца СВО уже проходят обучение. Алексей Текслер стал наставником в федеральной программе и планирует поработать с участником регионального проекта.

Челябинская область отремонтировала, восстановила и построила 82 объекта в Ясиноватой и Авдеевке Донецкой Народной Республики. В 2022-2024 годах инвестировано 4 миллиарда рублей. В 2025 году сдадут еще 38 объектов в подшефных территориях.

Молодые семьи Челябинской области поддерживают студенческим семейным капиталом. Этой меры поддержки нет в других регионах России. При рождении ребенка выплачивается до 1,04 миллиона рублей студентам техникумов и вузов. Программа действует уже год, и за это время ей воспользовались 73 семьи.





Сообщая о реализации национальных проектов, губернатор сказал, что построено 134 и отремонтировано 266 медицинских учреждений. В 2025 году поставлен рекорд: начали работу 98 больниц, включая четыре районные, а также модернизировали 80 поликлиник. С 2019 года открыто 16 школ и 73 детских сада. В 2025 году планируется сдать пять новых школ, в том числе современное учебное заведение с бассейном в Магнитогорске.

По программе «Профессионалитет» на Южном Урале создано 22 центра, из них 20 образовательно-производственных кластеров — больше, чем в любом другом регионе страны. Работает 177 инженерных классов. Совместно с Минобрнауки реализуется проект научно-инженерного центра в МГТУ им. Г. И. Носова. Создается особая экономическая зона.

В Челябинской области построят центр адаптивных видов спорта. Его проектирование завершается. В комплексе будет представлена 31 дисциплина. Алексей Текслер подчеркнул важность развития адаптивного спорта и создания доступной среды во всех спортивных объектах региона, многие из которых появились в последние годы.





На 2027 год запланирована сдача детского хирургического комплекса в Челябинске. Медицинский центр будет оснащен самым современным оборудованием, включая малоинвазивные и лазерные технологии. Многопрофильный медицинский центр строят в Магнитогорске. Завершить работы планируется к 2029 году.

Развитию сферы туризма поможет строительство всесезонного горнолыжного курорта с 65 километрами трасс, сетью дорог протяженностью 115 километров и гостиниц на 5 тысяч номеров.

Алексей Текслер в конце встречи с Владимиром Путиным отметил, что внутренний валовый продукт Челябинской области вырос вдвое — с 1,5 до 3 триллионов рублей.