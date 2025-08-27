Программа «Герои Южного Урала» раскрывает потенциал бойцов СВО

Инициаторы кадрового проекта уверены: герои спецоперации принесут пользу и в мирной жизни

Кадровая программа «Герои Южного Урала» направлена на поддержку участников специальной военной операции и их успешную адаптацию в мирной жизни. Инициаторы проекта, включая губернатора Челябинской области Алексея Текслера, уверены, что опыт и навыки, приобретенные на фронте, могут стать важным активом для региона в будущем.

В настоящее время участники программы проходят первый этап стажировок, где работают под руководством наставников и решают реальные задачи на местах. Осенью бойцы начнут второй образовательный модуль, который станет следующим шагом в их подготовке.

Программа включает четыре обучающих трека, охватывающих широкий спектр тем: от образовательных дисциплин и личностного развития до культурно-просветительских мероприятий. Участники будут проходить экзамены и тестирования, а также заниматься самостоятельной подготовкой.

Обучение рассчитано на один год, по окончании которого бойцы получат диплом государственного образца о профессиональной переподготовке в области государственного и муниципального управления.

Сергей Бормотов, председатель Челябинской региональной общественной организации «Ветераны СВО Челябинской области», отметил, что программа нацелена на то, чтобы помочь бойцам, обладающим опытом и образованием, занять руководящие должности как на муниципальном, так и на областном уровне. Он уверен: люди, проявившие самопожертвование в боевой обстановке, будут работать с той же самоотдачей и в гражданской жизни, что принесет значительную пользу для региона.

Об этом же на открытии беспрецедентной для региона программы говорил губернатор Алексей Текслер:

«Мы будем работать в одной команде. Вы придете в органы исполнительной власти, муниципалитетов, на местные предприятия. А к концу обучения станете не просто друзьями, а настоящими боевыми товарищами, которые вместе сделают много полезного для нашего региона, для нашей страны».

Программа «Герои Южного Урала» становится важным шагом к интеграции ветеранов СВО в общественную жизнь и созданию условий для их успешной карьеры после службы.