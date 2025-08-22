Участник СВО выступил в Кубке Союза конькобежцев России в Челябинске

Михаил Пилецкий ранее был награжден орденом Мужества, а сейчас является участником программы «Герои Южного Урала»

Вчера, 21 августа, на льду дворца спорта «Уральская молния» в Челябинске стартовал летний Кубок Союза конькобежцев России. Одним из участников состязаний стал участник СВО Михаил Пилецкий. Он показал не самый лучший результат, но остался доволен тем, что вышел на старт всероссийских соревнований. А еще рассказал корреспонденту Первого областного информагентства о том, как проходит стажировку в региональном Минспорте в рамках программы для участников СВО «Герои Южного Урала».

Михаил Пилецкий является воспитанником СШОР «Юность-Метар» по конькобежному спорту. Выполнил норматив мастера спорта, становился победителем и призером соревнований регионального и всероссийского уровня. Причем проявлял себя не только в состязаниях по конькобежному спорту, но и по роллер-спорту.

В 26-летнем возрасте сделал паузу в карьере, отправившись на СВО. Выполнив гражданский долг, вернулся на родину. В 2023 году был награжден орденом Мужества, а еще получил благодарственное письмо Законодательного собрания Челябинской области.

Накануне он снова попробовал свои силы в состязаниях по конькобежному спорту, заявившись на старт летнего Кубка СКР. Пробежал свою дистанцию для души, но результатом остался недоволен.

«На данный момент нахожусь в отличной физической форме. Но во время забега „дернул“ ногу, поэтому и результат получился не самый хороший. Однако я не расстраиваюсь, потому что не ставил перед собой каких-то высоких задач на этих соревнованиях. В этом сезоне ранее лишь раз стоял на коньках», — рассказал Михаил Пилецкий корреспонденту ИА «Первое областное».

В этом году спортсмен стал участником программы «Герои Южного Урала». Он проходит стажировку в министерстве по физической культуре и спорту Челябинской области, на практике знакомится с организацией работы в спортивной отрасли.

«Этим летом вместе с сотрудниками Минспорта проводили проверку спортивных школ и их готовности к новому учебному году. Получил очень хороший и полезный опыт, узнал много нового. Кто знает, может быть, эти знания пригодятся в будущем», — говорит Михаил.

Возобновлять спортивную карьеру в конькобежном спорте Михаил Пилецкий не планирует, но по возможности планирует участвовать в соревнованиях. Он хочет попробовать свои силы в хоккее. В регионе существует «Ночная хоккейная лига», в которой выступают как спортсмены-любители, так и известные в прошлом игроки-профессионалы. Михаил уже получил приглашение в одну из команд, надеется помочь ей выступить успешно в новом спортивном сезоне.