Участникам СВО предоставят новую льготу в Челябинской области

Они смогут бесплатно получать услуги БТИ

На заседании комитета по экономической политике и предпринимательству областного парламента рассмотрен проект закона, дающий право участникам СВО и членам их семей на бесплатное получение сведений и документов из бюро технической инвентаризации (БТИ). Законопроект был внесен губернатором Челябинской области Алексеем Текслером по инициативе депутатов комитета, сообщает пресс-служба Заксобрания Челябинской области.

Сведения из БТИ необходимы гражданам в различных жизненных ситуациях, в том числе для решения вопросов по налогообложению, наследству и собственности.

Как отметил председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле, поддержка участников специальной военной операции всегда находилась на особом контроле у депутатов.

Проект закона могут принять на ближайшем заседании Заксобрания.