В Челябинской области вдвое увеличится максимальный размер больничного

Изменение связано с появлением единого тарифа страховых взносов

Правительство России планирует за два года увеличить более чем в два раза максимальные размеры некоторых пособий. Изменение связано с введением единого тарифа страховых взносов с 1 января 2023 года. Об этом сообщает Контрольно-счетная палата Челябинской области.

Эксперты отмечают, что раньше компании рассчитывали взносы по каждому виду страхования: на пенсию, медицинское обслуживание и социальные выплаты. Теперь же есть единая предельная база (годовая зарплата россиян), с которой платятся взносы. В 2023 году она составляет 1,9 млн рублей. В 2024 году по планам правительства страны база страховых взносов составит 2,2 млн рублей.

Сейчас максимальная выплата по временной нетрудоспособности составляет 2737 рублей. В 2024 году сумма вырастет до 4100 рублей, а в 2025-м — до 5674 рублей.

Выплата по беременности и родам за 140 дней отпуска с нынешних 383 179 рублей увеличится в 2024 году до 565 562 рублей, в 2025 году — до 794 356 рублей.

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет сейчас составляет 33 282 рубля. В 2024-м выплата вырастет до 49 123 рублей, а в 2025 году — до 68 996 рублей.

Добавим, что в 2023 году Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, которые 30 лет были отдельными структурами, объединили в одно ведомство. Взносами теперь занимается единый Социальный фонд России. Корреспондент ИА «Первое областное» разобрался в том, куда идут платежи работодателей, нужно ли делать отчисления самозанятым и сколько процентов от зарплаты пойдет в новый фонд.