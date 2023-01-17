Напомним, в 2022 году выплаты по больничным делал Фонд социального страхования. С 1 января 2023 года он слился с Пенсионным фондом России в единый Социальный фонд. Теперь выплаты по больничным проводит Социальный фонд России.
«С 1 января 2023 года также расширен круг лиц, имеющих право на оплату больничных. Выплаты будут получать сотрудники, работающие по договорам гражданско-правового характера», — сообщает пресс-служба ведомства.
Размер выплаты, как и раньше, зависит от трудового стажа и размера зарплаты.
При стаже более 8 лет размер пособия составляет 100% среднего заработка за два года, но не более 2796,99 рубля в день.
Если стаж менее 5 лет, размер пособия составит 60% от среднего заработка.
При стаже от 5 до 8 лет работник получит 80%.
Первые три дня больничного оплачивает работодатель, с четвертого дня — Социальный фонд.