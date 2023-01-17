Жители Челябинской области получили 10,5 млрд рублей по больничным листам

В Социальном фонде России подсчитали общую сумму выплат за 2022 год

В 2022 году в Челябинской области выплаты по больничным листам работающим гражданам превысили 10,5 миллиарда рублей. Всего жителям региона было выдано 1,2 млн больничных. Об этом во вторник, 17 января, сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по Челябинской области.

Напомним, в 2022 году выплаты по больничным делал Фонд социального страхования. С 1 января 2023 года он слился с Пенсионным фондом России в единый Социальный фонд. Теперь выплаты по больничным проводит Социальный фонд России.

«С 1 января 2023 года также расширен круг лиц, имеющих право на оплату больничных. Выплаты будут получать сотрудники, работающие по договорам гражданско-правового характера»,

— сообщает пресс-служба ведомства.

Размер выплаты, как и раньше, зависит от трудового стажа и размера зарплаты.

При стаже более 8 лет размер пособия составляет 100% среднего заработка за два года, но не более 2796,99 рубля в день.

Если стаж менее 5 лет, размер пособия составит 60% от среднего заработка.

При стаже от 5 до 8 лет работник получит 80%.

Первые три дня больничного оплачивает работодатель, с четвертого дня — Социальный фонд.