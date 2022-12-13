Юрист напомнила челябинцам о праве на больничный по ОРВИ и гриппу

И рассказала, на какой размер выплаты можно рассчитывать

Около 5% жителей Челябинской области заявили службе hh.ru, что работодатель не дает им уходить на больничный по ОРВИ и гриппу. А еще 5% признались, что их больничные не оплачивают. На какие законные права может рассчитывать заболевший, рассказала юрист российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru Татьяна Нечаева.

Если вы заболели, то следует открыть больничный, настаивает эксперт.

«Больничный лист подтверждает, что человек болеет, не может работать и ему положено пособие по временной нетрудоспособности. Причем брать больничный в течение года можно неограниченное количество раз»,

— напоминает Татьяна Нечаева.

С 1 января 2022 года больничные в России оформляются в электронном виде, а пособия назначаются в беззаявительном порядке. Информация о больничном и размере выплаты отражается на сайте «Госуслуги».

Размер пособия зависит от страхового стажа сотрудника:

— при стаже менее 6 месяцев размер пособия рассчитывают по МРОТ с учетом районных коэффициентов;

— при стаже меньше 5 лет — пособие составляет 60% от среднего заработка;

— при стаже от 5 до 8 лет — 80% от среднего заработка;

— если стаж более 8 лет — размер больничного составляет 100% от среднего заработка.

Если сотрудник уволился и заболел в течение 30 дней, ему выплатят 60% от среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа. Если болезнь или травма получена в результате опьянения, то пособие рассчитывается за весь период нетрудоспособности по минимальному размеру оплаты труда.