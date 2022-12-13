Если вы заболели, то следует открыть больничный, настаивает эксперт.
«Больничный лист подтверждает, что человек болеет, не может работать и ему положено пособие по временной нетрудоспособности. Причем брать больничный в течение года можно неограниченное количество раз», — напоминает Татьяна Нечаева.
С 1 января 2022 года больничные в России оформляются в электронном виде, а пособия назначаются в беззаявительном порядке. Информация о больничном и размере выплаты отражается на сайте «Госуслуги».
Размер пособия зависит от страхового стажа сотрудника:
— при стаже менее 6 месяцев размер пособия рассчитывают по МРОТ с учетом районных коэффициентов;
— при стаже меньше 5 лет — пособие составляет 60% от среднего заработка;
— при стаже от 5 до 8 лет — 80% от среднего заработка;
— если стаж более 8 лет — размер больничного составляет 100% от среднего заработка.
Если сотрудник уволился и заболел в течение 30 дней, ему выплатят 60% от среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа. Если болезнь или травма получена в результате опьянения, то пособие рассчитывается за весь период нетрудоспособности по минимальному размеру оплаты труда.
Для расчета больничных берут средний доход за два календарных года, предшествующих году начала страхового случая. То есть в 2022 году размер больничного рассчитают по средней зарплате за 2021 и 2020 годы.
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