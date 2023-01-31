Куда уходят взносы: что изменилось после создания Социального фонда России

Разбираемся, как работает структура, объединившая ПФР и ФСС

Пенсионный фонд и Фонд социального страхования на протяжении 30 лет были отдельными структурами. Но в 2023 году их объединили в одно ведомство. Теперь взносами занимается единый Социальный фонд России. Корреспондент ИА «Первое областное» разобрался в том, куда теперь идут платежи работодателей, нужно ли делать отчисления самозанятым и сколько процентов от зарплаты пойдет в новый фонд.

Зачем нужен единый социальный фонд?

Объединение двух фондов поможет государству меньше тратить на содержание чиновников. А граждане смогут быстрее получать выплаты в режиме одного окна. Людям станет проще получать выплаты и пособия. Раньше часто приходилось обращаться сразу в оба ведомства. Например, люди с инвалидностью оформляли пенсию через ПФР, а компенсации за протезы — через ФСС.

У структуры появилась собственная информационная система — Единая цифровая платформа в социальной сфере (ГИС «ЕЦП»), которая связана с порталом госуслуг.

Перерегистрироваться работодателям в новой системе не нужно, все учетные данные автоматически перейдут в новое ведомство из ПФР и ФСС.

Как начисляются взносы в 2023 году?

Ранее работодателям приходилось сдавать отчеты за своих работников в ФСС и ПФР. Взносы платили по разным реквизитам. Теперь же нужно сдавать один отчет за работников и формировать один платеж по взносам.

В 2023 году начал действовать стандартный единый тариф — 30% в пределах базы и 15,1% сверх базы. Предельная базовая сумма теперь тоже единая — 1 917 000 рублей в 2023 году. То есть по повышенному тарифу придется платить за работников, у которых зарплата превышает 160 тыс. рублей в месяц. За всех остальных платят прежние 30%. Есть и льготные тарифы.

Для каких организаций действуют льготные тарифы по страховым взносам?

Есть три группы, для которых действуют льготы по страховым взносам:

15% с выплат выше МРОТ — для малого и среднего бизнеса, резидентов Сколково;

7,6% — для IT-компаний, НКО, благотворительных фондов, резидентов особых экономических зон и территорий опережающего развития, а также организаций, уплачивающих взносы за деятельность студентов-очников высших учебных заведений в студенческих отрядах;

0% — для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов.

Что изменится для самозанятых?

Единственная категория предпринимателей, для которых ничего не изменится, — плательщики налога на профессиональный доход. 37% из уплаченного ими налога автоматически будут уходить в СФР в виде взноса на медицинское страхование. Платить пенсионные взносы по-прежнему можно добровольно — они необязательные.