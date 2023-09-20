Больше половины челябинцев никогда не были на больничном

Люди ходят на работу с насморком, чтобы не потерять в зарплате

53% жителей Челябинска никогда не оформляли больничный лист, причем каждый третий горожанин даже не знает, как это сделать. Такие результаты показал опрос, проведенный специалистами сервиса «Авито Работы» по случаю начала сезона осенних простуд.

Опрос 10 000 респондентов показал, что 47% уходили на бюллетень и знают, как это сделать. Еще 17% тоже знают, но только в теории. По мнению специалистов «Авито Работы», эти результаты вовсе не означают, что половина жителей Челябинска никогда не болеет.

«Некоторые сотрудники не оформляют больничный, так как боятся потерять в доходе и считают процесс оформления непонятным», — считает директор по развитию сервиса Дмитрий Пучков.

Есть и другие аспекты трудового права, знания о которых у челябинцев могли быть и лучше. Например, четверть опрошенных призналась, что не знает, как посчитать накопленные трудовые дни. А почти 40% не умеют рассчитывать отпускные.