В Челябинской области на борьбу с безработицей направят полмиллиарда рублей

В регионе утвердили программу по поддержке занятости

Правительство Челябинской области утвердило комплекс мер по восстановлению численности занятого населения в 2021 году. Он направлен на то, чтобы снизить уровень безработицы, который вырос из-за пандемии. Объем финансирования составит 473,1 млн рублей. Документ опубликован на портале правовой информации.

При подготовке программы специалисты изучили, как пандемия коронавируса повлияла на рынок труда в Челябинской области. По официальным данным, с января по декабрь 2020 года сильнее всего численность работников сократилась в сфере обрабатывающих производств — на 7,7 тыс. человек. Потеряли работу 3 тыс. риелторов и брокеров. В сфере здравоохранения число занятых сократилось на 2 тыс., в строительстве стало меньше на 1,8 тыс. рабочих.

Общая численность безработных, рассчитанная по методологии Международной организации труда, увеличилась с 92 тыс. человек в 2019 году до 148 тыс. человек на 1 ноября 2020 года (+8%). В службу занятости населения обратилось в 2,2 раза больше человек. Всего за 11 месяцев 2020 года безработными в регионе признаны 138,8 тыс. человек. Среди безработных больше женщин (55,7% на 1 декабря 2020 года). Значительную долю в числе безработных составили люди в возрасте 30—49 лет (61,8%). Доля незанятых молодых людей в возрасте 20—24 лет выросла за год с 5,6% до 8,7%.

Эксперты отмечают, что доля безработных женщин увеличилась в результате того, что из-за пандемии сильно пострадала отрасль торговли, где большинство сотрудников — женщины. Также отмечается тенденция на увеличение концентрации безработных в крупных городах и сокращение числа безработных пенсионеров.

Для снижения напряженности на рынке труда в Челябинской области разработали план мероприятий. Благодаря его реализации в 2021 году работу помогут найти 60,9 тыс. человек. Из них 9 тыс. человек трудоустроят на общественные работы (на их организацию выделили 4,5 млн рублей), 80 специалистам помогут с переездом для трудоустройства (на это потратят 4 млн рублей). Работодателям, которые будут предоставлять места в рамках поддержки занятости, выделят 20,5 млн рублей субсидий. 2,3 тыс. гражданам дадут работу по социальным контрактам.

Служба занятости будет помогать жителям открыть свое дело. Планируют поддержать не менее 200 индивидуальных предпринимателей (40,5 млн рублей финансирования). Для организации фермерского хозяйства заключат социальные контракты с 930 сельскими жителями. B рамках легализации неформальной занятости предполагается официально оформить 18 тыс. человек.

Согласно данным Челябинскстата, на декабрь 2020 года уровень безработицы в Челябинской области достиг 7,5%. В том же месяце 2019 года этот показатель был значительно ниже — 4,9%. Однако за минувший год это не самое высокое значение, в сентябре и октябре 2020 года уровень безработицы составлял 8%, после чего начал снижаться. Подробнее о том, как пандемия коронавируса сказалась на рынке труда Челябинской области, читайте в аналитике ИА «Первое областное».



