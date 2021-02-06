На «Банном» закончилась квалификационная часть Кубка мира по сноуборду

Южноуральцы не пробились в финальную часть соревнований

На «Банном» завершился квалификационный этап Кубка миру по сноуборду. Южноуральские спортсмены не прошли в финальный этап. Мария Волгина стала 23-й, Степан Наумов показал 35-е время, а Ярослав Науменко был дисквалифицирован.

В женской части квалификации, с которой и начались соревнования, Челябинскую область представила Мария Волгина. Спортсменка из Миасса финишировала на 23-м месте со временем в одну минуту и 19 секунд и не прошла в финальный этап. Всего в заключительную часть женских соревнований вышло три россиянки: Милена Быкова, закончившая квалификацию третьей, Софья Надыршина, которая финишировала на шестом месте и Анастасия Курочкина. Последняя по итогам заездов показала 15-й результат. Отметим, лидером в квалификации стала представительница Германии Селина Йорг, показавшая результат в одну минуту и 15 секунд.

В мужских стартах Южный Урал был представлен двумя сноубордистами — Ярославом Степанко и Степаном Наумовым. Первый в квалификации вышел на трассу против представителя США. Южноуралец не смог закончить гонку из-за дисквалификации — Ярослав Степанко заехал на дорожку соперника. Степан Наумов, занял 35-е место и не вышел в финальную часть. Лучшим у мужчин стал россиянин Игорь Слуев, показавший время в минуту и 11 секунд и 20 сотых. Вторым по итогам квалификации признан Александр Пайер из Австрии с результатом минута 11 секунд и 49 сотых. Замкнул тройку лидеров Андрей Соболев, показавший время в минуту 11 секунд и 53 сотых.