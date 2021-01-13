Около 20% компаний сохраняют дистанционный режим работы из-за COVID-19

Выясняем, как легализация «удаленки» в 2021 году скажется на рынке труда Челябинской области

«Сложно ожидать каких-то глобальных изменений на рынке труда после узаконивания удаленной работы. Компании за год уже сформировали собственные регламенты и документы, режимы для сотрудников: кто-то полностью находится на „удаленке“, некоторые используют комбинированные режимы. Это уже сформировалось. Я думаю, закрепление такого формата работы на правовом уровне необходимо только для законодательного соответствия документам»,





— отметила Людмила Соколова.



«После вступления в силу поправок об удаленной занятости этот формат работы, безусловно, станет более популярным и у соискателей, и у работодателей. Раньше к удаленному формату работы было много вопросов — процесс не был стандартизирован, и зачастую работодатели не очень представляли, как к нему подступиться, а соискатели попросту опасались нарушения их прав. Сейчас все четко прописано в законе, понятно, чем нужно руководствоваться. Плюсы такого формата очевидны: у соискателей открывается больше вариантов для трудоустройства. Работодатели тоже получают более широкий выбор кандидатов, кроме того, у них будет возможность сэкономить на офисном пространстве»,

— прокомментировала Анна Осипова.

«В целом опыт дистанционной работы оказался полезным. Мы проанализировали работу в новых условиях, выделили сильные и слабые стороны, наметили пути развития, ускорили процессы цифровой трансформации, начавшейся еще в 2019 году. Однако были и сложности: отсутствие социального взаимодействия вне офиса, полноценного рабочего места дома, неспособность организовать себя. Все это, безусловно, влияло и продолжает влиять на коллег. Поэтому в компании повышенное внимание уделяется различным мероприятиям, которые помогли бы адаптироваться к новым условиям. Среди них — обеспечение необходимой техникой, регулярные онлайн-встречи руководства с коллективом, обучение новым полезным навыкам»,

— рассказал Олег Марусин.

Из-за роста распространения коронавируса в России весной 2020 года большинство компаний стало переводить своих сотрудников на дистанционную работу. Летом, когда количество заболевших в стране начало снижаться, некоторые организации предпочли продолжить работать на «удаленке». При этом на законодательном уровне формат дистанционной занятости не был закреплен. В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал документ, вносящий поправки в ТК РФ. Принятые изменения направлены на регулирование условий дистанционной работы и временный перевод работника на «удаленку» по инициативе работодателя. Новый закон вступил в силу с 1 января 2021 года.По мнению многих специалистов рекрутинговых агентств, рынок труда сам подстроился под изменившиеся условия. Директор челябинского агентства «Бизнес и Кадры» Людмила Соколова считает, что вопрос изменения трудового законодательства — просто формальность.Другие специалисты, напротив, считают, что поправки в законе подразумевают значительные перемены. Они были неизбежны, поскольку «дистанционка» становилась все более распространенной, а локдаун лишь ускорил процесс, говорит руководитель пресс-службы hh.ru Анна Осипова.Согласно опросу hh.ru, 34% работодателей переводили всех своих сотрудников на дистанционный режим работы в 2020 году, 55% — только часть работников, 11% не переводили сотрудников на «удаленку» вовсе. В 23% региональных компаний, которые опробовали дистанционный режим, «удаленные» сотрудники по-прежнему продолжают работать в таком формате. Больше половины организаций (59%), где хотя бы часть сотрудников до сих пор работают дистанционно, пока не знают, когда планируется возврат на рабочие места. 22% в принципе не планируют возвращать работников с удаленного формата работы. 15% надеются, что смогут вернуть сотрудников на рабочие места в марте-апреле 2021 года, еще 4% ориентируются на май-июнь 2021-го. При этом переход на дистанционный режим негативно сказался на работе 35% региональных компаний. Еще 32% не почувствовали серьезных изменений, а позитивный эффект отметили 18%.Весной 2020 года многие транспортные компании перешли на удаленный режим работы. Значительная часть сотрудников челябинского филиала Первой грузовой компании (ПАО «ПГК») до сих пор работают на «удаленке», сообщил директор Олег Марусин.Несмотря на ряд преимуществ дистанционной работы, на некоторых сферах пандемия сказалась негативно. На часть вакансий спрос значительно упал, при этом в 2020 году работодатели стали чаще искать сотрудников с пометкой «удаленно». В 2019 году таких объявлений было всего 30, в 2020 году — 460. По результатам исследования hh.ru, в августе 2020 года, а также в апреле и мае зафиксировано значительное уменьшение спроса на сотрудников (−26%). В июне после снятия ряда противоэпидемических ограничений спрос не только вернулся к прежнему уровню, но и вырос. При этом в некоторых регионах страны еще наблюдается спад: в Москве — на 36%, в Санкт-Петербурге — на 31%, в Уральском федеральном округе — на 6%. Сильнее всего снизился спрос на специалистов в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» (−53%), «Спортклубы, фитнес, салоны красоты» и «Искусство, развлечения, массмедиа» (по −41%).

Изменение состояния рынка труда в период пандемии заметно по увеличению уровня безработицы в Челябинской области в 2020 году. Согласно статистике Челябинскстата, число зарегистрированных безработных начало увеличиваться с февраля. Наибольшее количество безработных граждан в регионе зафиксировано в октябре — 148,6 тыс. человек, что больше на 59,1% по отношению к тому же месяцу прошлого года. Число занятых в октябре 2020 года — 1,7 млн человек, этот показатель на 4,6% ниже, чем за аналогичный период 2019 года. На ноябрь прошлого года число безработных сократилось до 144,4 тыс. человек (+55,8% по отношению к ноябрю 2019 года).