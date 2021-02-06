В Магнитогорске в ледовых городках демонтировали часть фигур

Из-за плюсовых температур высокие ледяные скульптуры представляют опасность для посетителей

В Магнитогорске Челябинской области из-за аномально теплой погоды демонтировали часть фигур в ледовых городках. Однако посещать площадки по-прежнему разрешено. Подробнее сообщили накануне в мэрии Магнитогорска.

«Специалисты убирают объекты выше двух метров, которые в случае обрушения могут представлять опасность для жизни и здоровья горожан. Уже демонтированы входные группы на территории Консерваторского сквера и площади Народных гуляний. Сами городки по-прежнему безопасны»,— сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также местных жителей попросили не приближаться к ледяным фигурам до наступления холодов во избежание получения травм. А холода наступят уже совсем скоро: в Челябинской области синоптики прогнозируют до −20 градусов уже в ночь на воскресенье, 7 февраля.

Отметим, разбирать ледовый городок начали и на площади Революции в Челябинске. В конце января этого года из-за плюсовых температур его временно закрыли для посещений, а в минувшую пятницу начали демонтировать самые высокие фигуры и горку. Подробнее можно узнать здесь.