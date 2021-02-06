В Челябинской области от коронавируса вылечились еще более 620 человек

Обновленную статистику сообщили в региональном Минздраве

Количество выздоровевших от коронавируса в Челябинской области увеличивается с каждым днем. По данным пресс-службы регионального министерства здравоохранения, за сутки выздоровели 624 пациента.

«Всего из больниц выписаны 36499 человек»,— уточнили в ведомстве.

За последние сутки инфекцию подхватил 271 южноуралец, включая 3 школьников, всего с начала пандемии зафиксировано 46859 случаев заболевания коронавирусом. В больницах на лечении находится 8531 пациент. Те, кто не имеет клинических проявлений или хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей.

«За последние сутки скончались 16 пациентов. От коронавируса — 10 человек, от других причин — 6 человек»,— добавили в региональном Минздраве.

Также южноуральцы продолжают сдавать тесты на коронавирус: за сутки медики провели 9087 исследований, с начала пандемии взято 1454130 тестов.

Напомним, в эти выходные в крупных ТРК Челябинска и области вновь будут бесплатно тестировать на коронавирус. Полный список адресов, а также время работы можно узнать по ссылке.