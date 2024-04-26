В челябинском креативном кластере Svoboda2 отремонтируют последний корпус

Пространство смогут занять творческие мастерские

Совсем скоро начнется ремонт еще одного здания на территории Центра креативных индустрий Svoboda2 в Челябинске. Речь идет о ремонтно-механическом цехе. Это последний объект бывшего завода оргстекла, который стоял без модернизации. Обновят корпус площадью почти 600 квадратных метров. Планируется, что это привлечет новых резидентов, которых уже более 140. Об этом руководитель проекта Татьяна Грачева рассказала ИА «Первое областное» во время форума «Российская креативная неделя — Урал». Завершить ремонт планируют в июле.



«В конце весны мы начинаем реконструкцию последнего большого здания, которое еще осталось неотремонтированным. Это ремонтно-механический цех — РМЦ. Здание расположено напротив центральной площади с заводской трубой. Его многие знают, потому что там был клуб диджеев, а сейчас — школа парикмахера. 600 квадратных метров планируем разбить на отдельные помещения, которые удобно будет брать небольшим представителям креативных индустрий, чтобы обустроить пространство на свой вкус. Это могут быть студии дизайна, художественные и ремесленные мастерские, ИТ-компании, киностудия»,— сообщает Татьяна Грачева.





Сейчас в кластере Svoboda2 работает 141 резидент. Больше всего компаний из сфер моды и дизайна. Есть также фото- и театральные студии. Татьяна Грачева отметила, что в Челябинске сильна фешен-индустрия. Возможно, это связано с богатым историческим наследием. В советское время в Челябинске работал НИИ «Уралшвейпром». Дом моделей объединял шесть регионов и был вторым центром производства одежды после Москвы. Выполнял заказы для многих территорий СССР, проводил проказы мод. Сейчас в южноуральской столице 60 локальных брендов одежды, что отражает потребность в индивидуальности.

«Очень непредсказуемо количество резидентов, потому что креативный кластер развивается индивидуально, по запросам креативных индустрий в городе. Может быть, на эти 600 квадратных метров, которые мы осваиваем летом, придет два резидента. Например компания, связанная с творчеством, образованием, развитием детей и подростков, профориентацией. В этом случае требуется большая площадь. Может быть, придет 50 резидентов, потому что площади достаточно и для большого количества компаний»,— поясняет руководитель проекта Svoboda2.





Татьяна Грачева выразила надежду, что форум «Российская креативная неделя — Урал» поможет решить вопросы организации экономической поддержки предпринимателей креативных индустрий. Тогда и компаниям, предоставляющим горожанам новые знания и навыки, станет легче жить и работать.

«Мы заинтересованы в создании образовательной площадки. Чаще всего встает вопрос финансовой поддержки. В Госдуме принимается закон о развитии креативных индустрий. Он определяет понятия, критерии, цели в этой сфере, что позволит государственным органам разговаривать с креативными индустриями, что называется, на одном языке. Это позволит принимать решения о государственной поддержке для креативных индустрий. Поддержка нужна не только в налоговых льготах, субсидиях, но и в продвижении, привлечении креативных индустрий к исполнению заказов от предприятий Челябинской области»,— отмечает Татьяна Грачева.





Комплекс вписан в проект набережной. Это учитывается в плане развития Svoboda2. Когда начнется строительство, уберут забор, и после работ с нового общественного пространства можно будет посещать территорию кластера. Руководство решает также вопрос с расширением подъездных путей к кластеру. Готовят обращение в администрацию города.

О кластере Svoboda2 Татьяна Грачева рассказала на сессии «Промышленное наследие как ресурс для креативных проектов». Там же отметили, что важна синергия власти, бизнеса и местных жителей, чтобы преображать бывшие промышленные площадки. Есть три варианта масштабной работы: реновация (квартиры или офисы вместо заводов, например как КРТ в Челябинске), реконструкция (новый облик фабрик и повышение их социальной ответственности), реиндустриализация (новые индустрии в старых цехах).





«В Челябинске может и должен появиться еще один креативный кластер. То, что Svoboda2 состоялась, — это стечение многих счастливых путей, удачных обстоятельств. Собственники загорелись идей, вдохновились, готовы работать вдолгую, на протяжении многих лет. Сами участвуют в развитии площадки, а не передали ее. Готовы делиться своим опытом»,— рассказывает Татьяна Грачева.

Кстати, команды кластеров Svodoba2 и «На заводе» (Сысерть, сооснователь Илья Орлов-Бунин тоже был на форуме) как практиков пригласили в Ишим. Там они познакомятся с потенциально перспективным местом для создания творческого центра и помогут в его организации. В этом городе в Тюменской области есть действующая ковровая фабрика, часть помещений которой пустует. Креативный кластер, как планируют инициаторы, совместит промышленность, народные художественные промыслы, гастрономию и дизайн.





«Я первый раз в Челябинске. Проезжала мимо Svoboda2, увидела здания. Посмотрела информацию в интернете. Увидела, какой интерес к этому пространству есть у молодых, креативных людей. Хочу найти время, съездить туда и понять, что же такого есть там, что туда приезжают люди. Думаю, это некое пространство, куда можно приходить и создавать совместные проекты, которые обладают добавочной стоимостью, и их можно транслировать и продавать»,— говорит Ольга Носырева из Тюмени.

В целом появление кластеров, как подчеркнули эксперты «Российской креативной недели — Урал», — значимое событие, оно закрывает боль населения по утраченному прошлому, помогает снижать отток молодежи, создает новые точки притяжения, поддерживает местные компании. И это несмотря на длительность процесса формирования — от 5 лет.





Бывшие промышленные площадки имеют нестандартные помещения. Это привлекает своей индивидуальностью. Кроме того, у таких мест всегда есть история, которая наполняет смыслом и новые форматы работы. История Svodoba2 началась в 1898 году с дрожже-винокуренного завода. В 1941 году на этой территории появилось эвакуированное из Ленинграда химическое предприятие. Завод органического стекла в годы ВОВ выпускал бронестекло для самолетов. В наше время востребованность оргстекла снижалась. Центр креативных индустрий был создан в 2017 году. Svoboda2 — пока что единственный подобный комплекс в Челябинске.