Владимир Якушев рассчитывает на рост доли креативных индустрий в экономике России

На Урале внедрят региональный стандарт отрасли

В Челябинске проходит первый окружной фестиваль-форум «Российская креативная неделя — Урал». Эксперты обсуждают развитие креативных индустрий в регионах страны, меры поддержки этой отрасли и брендинг территорий. Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев прокомментировал усилия уральцев по развитию креативной экономики.

«Президент поставил федеральному центру и регионам четкие задачи по развитию креативных индустрий. Разработан региональный стандарт развития креативных индустрий. Желание внедрить его выразили уже 55 субъектов России, в том числе пять регионов Уральского федерального округа — это Свердловская, Тюменская, Челябинская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. Рассчитываю, что по итогу этой большой работы мы увидим рост доли сектора в экономике», — подчеркнул полпред.

Региональный стандарт развития креативных индустрий разработало Агентство стратегических инициатив. В этом документе содержится комплекс лучших практик семи российских регионов, в том числе Тюменской области. Они представлены в виде 12 рекомендуемых шагов для совершенствования сферы. Среди таких практик — создание опорной организации для развития креативных индустрий и системы подготовки кадров, поддержка экспорта, повышение спроса на продукцию, работы и услуги предпринимателей.

Отметим, что во время стратегической сессии «Сделано на Урале: как продвигать уральский бренд» губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в регионе в креативных индустриях работает более 10 тысяч компаний. Ожидается, что их оборот по итогам 2023 года составит 80 миллиардов рублей. На заседании Госсовета по экономике и финансам губернатор поставил задачу ускорить рост креативного сектора, обладающего существенным экономическим потенциалом и возможностями для создания новых высокооплачиваемых рабочих мест.

По оценкам, доля сектора креативных индустрий в мировом ВВП составляет 6—7%, а в отдельных странах достигает 10—12%. В России этот показатель — 2—5%. Концепция развития креативных индустрий предусматривает увеличение доли занятых в креативной экономике с 4,7 до 15% и рост вклада сферы в ВВП страны до 6%.