В Челябинской области снизилось число нарушений при госзакупках

Тенденцию связывают с повышением финансовой дисциплины заказчиков

В 2022 году в Челябинской области выявили 1194 нарушения при проведении госзакупок. Объем составил 223 млн рублей. Это меньше, чем в два предыдущих года. Такие данные сообщает Контрольно-счетная палата региона. Ее эксперты проводили аудит закупок.

В 2021 году обнаружили 1750 нарушений во время аукционов на 302 млн рублей. В 2020-м выявляли 1639 нарушений общим объемом 442 млн рублей. Таким образом, тенденция на снижение сохраняется уже три года. В Контрольно-счетной палате Челябинской области уверены, что это говорит о повышении финансовой дисциплины госзаказчиков.

«Необходимо отметить, что снижение начальной максимальной цены контракта (экономия) по результатам проводимых процедур закупок ежегодно снижается: в 2020 году — 7,7%, в 2021 году — 6,7%, в 2022 году — 6,5%. Снижение экономии на торгах во многом обусловлено высокой долей несостоявшихся процедур (53%), вызванных в первую очередь ограничением импорта и, как следствие, ростом цен на товары»,— отмечают в КСП Челябинской области.

Всего за 2022 год министерства, ведомства и администрации заключили 61 668 контрактов на общую сумму 119,5 млрд рублей. Доля закупок товаров и услуг у единственного поставщика составила 19,9%.







По данным аудиторов, среди выявленных в 2022 году нарушений чаще всего встречаются необоснованность начальной цены контракта, приемка и оплата по контракту в случае несоответствия результатов условиям договора, несоблюдение норм в сфере закупок. В рамках аудита в 2022 году эксперты КСП проверили в два раза больше средств по аукционам (6,8 млрд рублей), чем в 2021-м (3,4 млрд) и 2020-м (3,8 млрд) годах.

Добавим, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу заключить все государственные контракты в рамках национальных проектов до 31 марта 2023 года. Глава региона во время рабочих выездов в муниципалитеты лично контролирует своевременное и качественное строительство, ремонт и благоустройство объектов по таким закупкам.