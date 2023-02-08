Алексей Текслер поручил закончить все объекты благоустройства до начала осени

На совещании с главами губернатор настаивал на оперативном заключении контрактов в разных отраслях

Активизация строительства и необходимость высоких темпов благоустройства в муниципалитетах Челябинской области стали одними из главных тем очередного совещания губернатора Алексея Текслера с главами территорий. Также Текслер поручил разобраться с завершением и документальным оформлением объектов незавершенной стройки, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе губернатора.



В течение 2023 года в регионе планируется облагородить 89 дворов и 105 общественных территорий. В прошлом году были благоустроены 140 дворов и 125 общественных мест. Губернатор, обращаясь к главам, настаивал на своевременном заключении контрактов с подрядчиками и завершении всех работ до начала осени.

«Общий объем средств у нас по этой программе (программе благоустройства. — Прим. ред.) сохранен, плюс порядка 500 различных объектов (не только по благоустройству, но оно превалирует) — по программе инициативного бюджетирования. Важно вовремя заключить контракты, в августе работы завершить и к 1 сентября сдать», — заявил Алексей Текслер.

Отдельно глава региона остановился на сфере строительства. 2022 год, несмотря на санкционные сложности, для строителей области оказался скорее удачным: введены в эксплуатацию почти 1,9 миллиона квадратных метров жилья, побит рекорд в индивидуальном строительстве — более миллиона «квадратов», активно расселяется аварийный фонд.

Чтобы повторить успех, необходимо, по словам Алексея Текслера, заранее готовить участки, задействовать механизмы господдержки, ускориться в рамках проектов комплексного развития территорий.

Губернатор также озаботился объектами незавершенного строительства. Таковых по Челябинской области выявлено 1600, и около 40 процентов из них на самом деле полностью готовы, однако не переданы в эксплуатацию. Между тем до конца следующей недели, по словам главы региона, будут утверждены изменения в нормативной документации по формально незавершенным объектам. Это новшество нужно использовать для регистрации и ввода в эксплуатацию объектов. По неготовым постройкам необходимо также актуализировать планы, но при этом учесть целесообразность возобновления работ.

Наконец, губернатор поручил максимально исполнить планы по нацпроектам и всем программам уровнем ниже. Напомним, в 2022 году Челябинская область по исполнению нацпроектов заняла первое место в Уральском федеральном округе и вошла в число регионов — лидеров в России. Алексей Текслер повторил уже озвученное ранее поручение: контракты по нацпроектам все территории должны заключить до 31 марта.