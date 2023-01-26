Челябинские депутаты предложили ввести запрет на выставление «льготных» земель на аукцион

Соответствующую инициативу направят в Госдуму

Заксобрание Челябинской области в четверг, 26 января, утвердило проект постановления о внесении в Госдуму законодательной инициативы об изменении одной из статей Земельного кодекса. Областные парламентарии предлагают на федеральном уровне закрепить запрет на то, чтобы земельные участки, которые бесплатно выделяются для льготников, не выставлялись на аукционы по продаже или аренде такой земли.

В пояснительной записке, опубликованной на сайте регионального ЗСО, говорится, что в соответствии с областным законом перечень участков, предоставляемых льготникам, например многодетным семьям, формируется каждый год. Тем не менее в администрации муниципалитетов поступают заявления о предоставлении этих бесплатных земельных участков на условиях аренды или продажи. Когда таким заявителям отказывают, то те идут доказывать свою правоту в суд.

«…суды признают права лиц, не относящихся к льготным категориям граждан, на бесплатное предоставление земельных участков, ссылаясь на отсутствие соответствующего основания для отказа в проведении аукциона», — говорится в пояснительной записке.

В своей инициативе депутаты отмечают, что федеральным законодательством запрет на проведение аукциона в отношении «льготной» земли не установлен. Если же такой запрет будет принят, то это исключит притязания тех, кто желает получить участок, предназначенный для льготников. Кроме того, изменения в законодательстве позволят сократить время предоставления бесплатной земли.