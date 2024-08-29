В Челябинске проведут 14‑ю областную конференцию о госзакупках

Участники обсудят особенности контрактной системы

С 11 по 13 сентября в Челябинске уже в 14-й раз состоится областная практическая конференция «Контрактная система. Новая реальность». Ее организатором является Главное контрольное управление региона. Форум состоится в соответствии с распоряжением губернатора Челябинской области от 29 марта 2024 года.

Конференция уже несколько лет является главной площадкой для профессионального общения всех субъектов сферы государственных и муниципальных закупок в Челябинской области. В церемонии открытия ожидается участие губернатора Алексея Текслера.

Как рассказали Первому областному информагентству в Главном контрольном управлении региона, формат конференции предусматривает работу по секциям. В них примут участие около четырех тысяч человек. Среди гостей — руководители органов государственной власти Челябинской области и главы муниципальных образований, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, малого и среднего бизнеса, общественных организаций.

Место проведения конференции — конгресс-отель «Малахит» на улице Труда, 153. Возрастное ограничение 18+.