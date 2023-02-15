На конференции в Челябинске обсудят изменения в сфере госзакупок

Участники мероприятия узнают тенденции контрактной системы

В челябинском гранд-отеле «Видгоф» сегодня, 15 февраля, стартовала ежегодная конференция «Госзакупки. В поисках поставщика». Обсуждать контрактную систему, ее изменения и тенденции будут и завтра, 16 февраля, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Всего в конференции участвует почти 500 человек. Это второе подобное мероприятие — первое проходило в 2022 году.

«Конференция проводится в целях разъяснения основ законодательства о контрактной системе, а также практик применения нормативов в работе государственных заказчиков. В рамках обмена опытом законодатели находят пути решения вопросов и сложных моментов, возникающих входе активного изменения контрактной системы. Практически ежеквартально выходят уточняющие нормативные акты. Госзаказчики должны реагировать на эти изменения правил и методик работы. У нас в регионе объемы госзакупок превышают 100 млрд рублей ежегодно. Перед всеми госзаказчиками стоит высокая ответственность. Активных заказчиков более двух тысяч»,— комментирует заместитель губернатора Челябинской области Александр Богашов.





Дата проведения конференции совпала с днем падения Челябинского метеорита, которому в этом году 10 лет. Александр Богашов сравнил эти два события. Одно стало вызовом, когда пришлось устранять последствия падения метеорита. Но и изменения в контрактной системе и на рынках заставляют искать новые пути и решения задач. Мероприятие полезно для государственных и муниципальных заказчиков. Они смогут повысить свои компетенции в сфере госзакупок, обменяться опытом, получить новые контакты. Среди тем — развитие контрактной системы в 2023 году, включение поставщика в реестр недобросовестных, обоснование начальной цены, использование электронных площадок, рассмотрение споров, особенности закупок лекарств, антикризисные меры.







В конференции участвуют федеральные эксперты: заместитель директора департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Дмитрий Готовцев, замначальника управления развития контрактной системы Федерального казначейства Кристина Маркова, директор Института конкурсных технологий Константин Перов. К обсуждению подключатся представители электронной площадки «ТЭК-Торг».





Среди местных спикеров — замруководителя Челябинского УФАС Влада Ливончик и Станислав Копылов, начальник Главного контрольного управления региона Дмитрий Агеев, заместитель директора областного Центра организации закупок Валерия Котова. От министерства имущества выступают заместитель министра Антон Семенов и начальник развития системы закупок отдельными видами юрлиц Анна Матимух.

Трансляция первого дня конференции «Госзакупки. В поисках поставщика» уже идет на сайте 1obl.tv. Онлайн можно будет посмотреть и второй день мероприятия.