В Челябинской области снижают административные барьеры в строительстве

Инвестиционно-строительный цикл сократили с 96 до 32 процедур

В Челябинской области сократили инвестиционно-строительный цикл с 96 до 32 процедур, сообщил сегодня, 6 июня, на областном совещании с главами муниципалитетов и членами южноуральского правительства глава региона Алексей Текслер. Эта мера ускорит темпы возведения объекта, сообщает пресс-служба губернатора.



«Продолжаем снижать административные барьеры в строительстве. Инвестиционно-строительный цикл сокращен с 96 до 32 процедур, что существенно сокращает сроки возведения объекта»,— сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Региональный Минстрой, главы муниципалитетов вместе с Росреестром получили поручение оперативно привести в соответствие с федеральными нормами муниципальные административные регламенты предоставления услуг в сфере строительства.

Кроме того, им также наказали активней продвигать услуги в электронном виде.

Напомним, в 2022 году объем жилищного строительства в Челябинской области вырос на 8,3% и составил 1 млн 870 тыс. квадратных метров. Это произошло в том числе благодаря действовавшей весь год программе льготного ипотечного кредитования. Об этом губернатор Алексей Текслер рассказал во время ежегодного обращения к депутатам Заксобрания региона. Он также обратил внимание глав муниципалитетов на инструмент КРТ (комплексное развитие территории). Механизм можно и нужно применять для более активного изменения облика городов.

