В Челябинске для строительства нового моста спрячут под землю полкилометра теплосетей

Работы обещают завершить к сентябрю

В Челябинске стартовали работы по реконструкции тепловых сетей на улице Братьев Кашириных. Около полукилометра труб, проложенных по воздуху в районе Краснознаменной и Косарева, заменят на новые увеличенного диаметра и уберут их под землю. Как сообщили сегодня, 29 мая, в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», работы проводятся для повышения пропускной способности магистрали, а также для подготовки территории к запланированному властями благоустройству, строительству нового здания Арбитражного суда и в перспективе — соединению улицы Краснознаменной и Энгельса новым мостом через реку Миасс.

После завершения реконструкции диаметр теплопровода вырастет с 350 мм до 500 мм, что, по словам теплоэнергетиков, повысит надежность теплоснабжения жилого фонда в этом районе. При проведении работ применяются стальные трубы в пенополиуретановой изоляции. Технический директор «УСТЭК-Челябинск» Виктор Крылов отмечает, что реконструкция «позволит забыть о ремонтах на тепловых сетях на долгие годы».

В компании предупредили, что работы ведутся открытым способом вблизи проезжей части дороги и тротуаров.

«Рекомендуем жителям и гостям мегаполиса соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи участков ремонта тепловых сетей, особое внимание необходимо уделить безопасности детей», — отметили там.

Реконструкция будет продолжаться несколько месяцев и должна завершиться к началу сентября.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в 2023 году «УСТЭК-Челябинск» планирует отремонтировать более 5 км тепломагистралей в разных районах города. На работы направят более 2 млрд рублей. Кроме того, о планах по ремонту 14,5 км труб сообщили муниципальные власти.