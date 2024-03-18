В Челябинской области с поддержкой РЭО начнут выпускать ПЭТ‑хлопья

Пластик станет вторсырьем, а не будет захоронен на полигоне

В экопромышленном парке, который построят в Миассе, запустят производство ПЭТ‑хлопьев (флексов). Их будут получать из пластиковых бутылок. Это поможет вторично использовать отходы вместо их захоронения. Вторсырье подойдет для изготовления посуды и тары, синтетической одежды, утеплителя, щеток, упаковочных лент, пленочного материала и даже новых пластиковых бутылок. В открытие предприятия Российский экологический оператор направит почти 1,3 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба организации. Производство объединит несколько участков: по выпуску 8500 тонн в год прозрачных и светло-голубых хлопьев и 5000 тонн в год цветных микс-хлопьев.

«Проект одного из резидентов экопромышленного парка планируется профинансировать за счет выпуска облигаций. Напомню, что экопромышленные парки будут построены в каждом федеральном округе России и позволят выстроить экономику замкнутого цикла, главным принципом которой является вовлечение отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья при производстве промышленной продукции вместо направления их на полигон»,— отмечает генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

На новом производстве организуют 92 рабочих места. За первые 10 лет предприятие даст почти 600 миллионов рублей налоговых отчислений.

«Челябинская область входит в восьмерку пилотных регионов, где в рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ строятся экопромышленные парки. Это объекты, в которых используется принципиально новый подход к обороту ТКО. В нашей области в целом ведется большая работа в сфере обращения с отходами — мы активно внедряем раздельный сбор, запускаем новые мусоросортировочные комплексы. Переработка вторсырья и производство новых изделий из него — важнейший этап на пути к сокращению потребления и сбережению природных ресурсов»,— поясняет министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Производство ПЭТ-хлопьев запустит компания «Сансара». Она стала первым резидентом экопромышленного парка, который будет пользоваться облигациями РЭО. Организация получит в виде льготного кредита до 90% от объема инвестиций, подтвержденных заключением государственной экспертизы.

Запуск экопромышленного парка (ЭПП) позволит сократить захоронение отходов в Челябинской области к 2030 году на 50%, ранее сообщало ИА «Первое областное». Кроме того, мы публиковали подробный материал о заседании Общественной палаты Челябинской области в Миассе, где обсуждали перспективы будущего экопромышленного парка. Там, в частности, запустят переработку одежды и текстиля, а также организуют производство изделий из переработанного вторсырья.