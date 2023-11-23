В Челябинской области сократят захоронение отходов к 2030 году на 50%

В регионе внедряют принципы экономики замкнутого цикла

На Южном Урале сократят захоронение отходов к 2030 году на 50%, сообщил вице-губернатор Челябинской области Александр Козлов на промышленном форуме. Он сегодня, 23 ноября, открылся в Челябинске, передает корреспондент ИА «Первое областное». Сокращение захоронения отходов станет возможным в том числе благодаря запуску в Миассе экопромышленного парка (ЭПП), где разместят производства по переработке вторсырья.

Участники пленарной сессии промышленного форума по внедрению принципов экономики замкнутого цикла (ESG) обсудили необходимость сокращения захоронений ТКО в регионе и те механизмы, которые уже эффективно работают на «зеленую экономику».

«Раздельный сбор мусора — первый этап по развитию масштабной инфраструктуры для переработки отходов в регионе. В рамках федерального проекта за 2 года на Южном Урале установлено более 2 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора. Более того, региональный оператор ЦКС активно включился в эту работу и за свой счет установил еще более 2 тыс. контейнеров в городах области. Желтые контейнеры сегодня есть в Челябинске, Магнитогорске, Снежинске, Озерске, Южноуральске, Миассе, Троицке и других городах области. Для сбора мусора из желтых контейнеров специально курсирует желтый мусоровоз, который отвозит ТКО на переработку, а не на полигон»,— сообщил Александр Козлов.

По его словам, к 2030 году планируется сократить захоронение отходов в Челябинской области на 50%. Для этого создаются мусороперерабатывающие комплексы мощностью более 750 тыс. тонн в год, строится в Миассе экопромышленный парк. В планах — увеличить охват жителей, которые осуществляют раздельный сбор мусора.

«Губернатор Алексей Текслер поддерживает реализацию проекта по раздельному сбору мусора и созданию эффективной инфраструктуры обращения с отходами в регионе. Ежегодно из областного бюджета на создание и содержание контейнерных площадок направляются денежные средства, что делается далеко не в каждом регионе»,— уточнил Александр Козлов.

В Миассе в промышленной зоне уже запущено строительство экопромышленного парка, призванного стать первой масштабной площадкой по переработке отходов.

«Мы приступили к строительству экопромышленного парка в Миассе, выданы все необходимые документы для его возведения и запуска в эксплуатацию. Стройка размещена в промышленной зоне, объект полностью безопасен с экологической точки зрения, поскольку не подразумевает складирование и длительное хранение отходов, а нацелен на переработку ТКО. Есть договоренности с инвесторами: одна из компаний, которая желает разместить производство в ЭПП, специализируется на переработке пластика, другая — на переработке ветхой одежды. Ведутся переговоры с фирмой, занимающейся переработкой автопокрышек»,— рассказал глава Миасса Егор Ковальчук.

Но не только промышленные предприятия и коммунальная сфера сегодня следуют принципам экономики замкнутого цикла. Финансовые организации также активно внедряют в своей работе ее подходы.

«Согласно статистике, более 80% товаров широкого потребления оказывается в мусорных контейнерах спустя всего 6 месяцев с момента производства. В России объемы производства отходов за последние 10 лет выросли более чем в 2 раза. Вызовы перед экономикой стоят серьезные, цель экономики замкнутого цикла — перейти к эффективной переработке отходов, создавая необходимую инфраструктуру. Внедрение принципов экологического менеджмента ведется Сбером давно. В Челябинской области мы еще в 2008 году в рамках финансирования одного из крупных металлургических предприятий реализовывали принципы экономики замкнутого цикла. Сегодня в Сбере представлена широкая линейка продуктов экологического менеджмента, все они востребованы»,— сообщил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Организаторы Челябинского промышленного форума — региональные министерство промышленности, министерство информационных технологий и Фонд развития промышленности. В этом году на форум приехали представители промышленных компаний от Крыма до Камчатки.