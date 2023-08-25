В Миассе откроют производство утеплителя, черепицы, плитки и ПЭТ-хлопьев

О строительстве комплекса переработки вторсырья замкнутого цикла рассказали жителям города

В Миассе прошло заседание Общественной палаты Челябинской области. На нем жители города, местные власти, экологи и члены регионального правительства обсудили перспективы будущего экопромышленного парка. О том, что заботит миасцев и что будет представлять собой новый экокомплекс, — в материале журналиста информагентства.

Итак, о том, что в Миасс стал участников пилотного федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» и получит 1,2 млрд рублей на его реализацию, мы писали ранее. Проект создания новейшего производства по переработке вторсырья — требование времени и, элементарно, необходимость для сохранения наших лесов и озер. Тонны мусора ликвидируют с несакционированных свалок в Челябинской области. Отходы везут на утилизацию и хранение на полигоны. Но мощностей таких полигонов при возрастающих с каждым годом объемах не хватит. Проект экономики замкнутого цикла — это переработка вторсырья для дальнейшего использования. Именно об этом накануне говорили собравшиеся в администрации Миасского городского округа.

Миасс- третий город по масштабам и экономическому потенциалу в Челябинской области. В Челябинске и Магнитогорске действуют пункты переработки вторсырья, но в горно-заводской зоне таких комплексов нет. И если первые два города решали эту проблему за счет собственных средств, области, вливаний инвесторов, то Миасс привлек деньги федерального центра благодаря участию в вышеназванном проекте.

По словам заместителя губернатора Александра Козлова, Миасс обладает кадровым и инженерным потенциалом, здесь превосходное расположение в отношении логистики, ведь в экопромышленном парке будут реализованы инновационные проекты.

«Экопромышленный парк представляет собой производственную площадку с определенными льготами, на которой будут создаваться новые производства, направленные на переработку вторичных материальных ресурсов, что способствует улучшению экологической жизнедеятельности. Этот проект полностью финансируется из федерального бюджета, всего таких парков в стране будет восемь. Проведенная в мае экспертиза положительно оценила место будущей застройки, сейчас ведутся работы по подведению необходимых инфраструктурных коммуникаций. Также параллельно ведется поиск качественных резидентов для парка, которые смогут поддерживать его эффективность на достойном уровне», — отметил Александр Козлов.

О том, что в городе откроют производства по переработке текстиля, ПЭТ-хлопьев, черепицы и люков для колодцев рассказали потенциальные резиденты центра и представитель ППК «Российский экологический оператор» Екатерина Демичева.

«На территории участка предполагается разместить научно-технический центр с офисами, выставочным залом, лабораторными помещениями. Сами промышленные объекты создаются резидентами на основании договоров об аренде земельного участка, заключать которые будет экологический цифровой оператор. Сейчас подписаны соглашения уже с двумя юридическими лицами — это ООО „Сансара“ и „Путь текстиля“», — пояснила Екатерина Демичева.

Эти резиденты презентовали свои проекты перед горожанами: «Сансара» откроет переработку ПЭТ-тары и хлопья для дальнейшего производства пластиковых бутылок, «Путь текстиля» будет производить из одежды высокоэффективный утеплитель.

Третья компания — фирма «Символ», по словам Екатерины Демичевой, запустит переработку пленки, пластика в полимерпесчанные изделия, такие как черепица, пластиковые люки для колодцев, плитка.

Для горожан рассказали, что выбросов, сливов, или сортировки и промышленной мойки отходов не будет. Экопромпарк — это переработка уже отсортированного сырья. Глава Общественной палаты региона Николай Дейнеко пояснил, что все вопросы и предложения горожан по строительству экопромпарка он готов собирать лично.