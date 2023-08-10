Экопромышленный парк в Миассе займется производством изделий из переработанного вторсырья

Сортировки мусора и его захоронения на территории комплекса не будет

В Миасском городском округе к концу 2024 года построят экопромышленный парк. Там организуют переработку вторсырья и выпуск новой продукции из него для сельского хозяйства, строительства, промышленности и других отраслей. Заниматься сортировкой мусора и его захоронением не будут — это не предусмотрено федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла». Именно в его рамках создаются экопромышленные парки, которые к тому же позволят создать новые рабочие места и увеличат поступление налогов в местный бюджет. Несколько компаний Челябинской области уже заключили предварительные соглашения по реализации своих проектов в создаваемом комплексе, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии.

Челябинская область стала одним из восьми пилотных регионов России, где построят экопромышленные парки. Комплексы будут иметь современную инфраструктуру и использовать только инновационные технологии.

«Экопромышленный парк — это цивилизованный подход к управлению ТКО. Перенаправить потоки вместо захоронения на переработку, обеспечить экологическое благополучие территорий — это общественное благо. При этом надо понимать, что такие проекты реализуются по самым высоким стандартам. Таковы требования государства. Мы со стороны координационного совета при губернаторе будем сопровождать весь цикл проекта, обеспечим его общественный контроль»,— подчеркивает глава Российского экологического общества, председатель общественно-экспертного совета по национальному проекту «Экология», председатель координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии Рашид Исмаилов.

Соглашение о сотрудничестве правительство Челябинской области и Российский экологический оператор подписали летом 2022 года в рамках Петербургского международного экономического форума. На строительство экопромышленного парка из федерального бюджета направили 1,2 млрд рублей. Управляющей компанией является дочернее предприятие РЭО — Экологический цифровой оператор (ООО «Экоцифра»). С ней администрация Миасса в ноябре 2022 года заключила договор десятилетней аренды участка площадью около 164 тыс. кв. м. В мае нынешнего года на проектную документацию по строительству экопромышленного парка получено положительное заключение государственной экспертизы.

«В настоящее время разрешение на строительство выдано на объект капитального строительства „Здание научно-технического центра“. Здание предназначено для обеспечения научно-производственной деятельности. Резидентами предусмотрены работы по переработке вторичных ресурсов, извлеченных из ТКО. Например, пластика и тетра-пака. Экопромышленный парк не предполагает сортировку и захоронение ТКО на предоставленной территории»,— поясняет глава Миасского городского округа Егор Ковальчук.

Мощность переработки всех компаний-резидентов экопромышленного парка может достигать более 40 тысяч тонн в год. Это позволит существенно увеличить долю сырья, которое можно переработать, что, в свою очередь, снизит нагрузку на мусорные полигоны и окружающую среду.

«Строительство экопромышленного парка — очень интересный проект, тем более что он будет реализовываться за счет привлечения федеральных средств. Важно, что на производственных площадках будет производиться переработка заранее отсортированного сырья, которое будет поставляться с разных сортировочных комплексов. Захоронения ТКО на площадке не будет. У нас есть договоренность с застройщиками, проектировщиками, чтобы ознакомиться с документацией. Планируем встретиться с резидентами, чтобы получить ответы на вопросы, которые сейчас очень интересуют общественность, в частности, касающиеся безопасности объекта для охраны окружающей среды и санитарного эпидемиологического благополучия населения, потому что сегодня вопрос экологической безопасности первостепенен»,— отмечает исполнительный директор Челябинской региональной экологической общественной организации «АнтиСмог» Евгений Маленкин.

Согласно указу президента России Владимира Путина, одна из целей национального развития страны до 2030 года — создание устойчивой системы обращения с ТКО. Предусмотрена полная сортировка мусора и снижение в два раза доли отходов, направляемых на полигоны. Кроме того, в федеральные законы вносят изменения, которые обяжут предприятия и граждан сортировать ТКО. Одна из основных задач в экологической политике России — создание экономики замкнутого цикла.