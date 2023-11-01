Жители Челябинской области сдали на переработку более трех тонн батареек за месяц

Экологическая акция будет действовать до 15 ноября

1 октября в Челябинской области стартовала экологическая акция по сбору батареек. В течение месяца жители региона приносили этот вид отходов в специальные пункты сбора, откуда они отправлялись на единственный в России завод по переработке батареек. Всего за 31 день южноуральцы принесли более трех тонн отходов, или 130 тысяч штук использованных батареек, сообщили в пресс-службе Минэкологии Челябинской области.

Масштабная акция, затронувшая все уголки Челябинской области, прошла впервые. Активнее всего батарейки на переработку приносили жители Тракторозаводского района Челябинска, а также магнитогорцы, чебаркульцы, златоустовцы, троичане, жители Нязепетровска и Верхнего Уфалея.

В Минэкологии поблагодарили ответственных южноуральцев за разумную утилизацию батареек и рассказали, что одна пальчиковая батарейка способна нанести огромный урон экологии.

«Ученые установили, что всего одна батарейка, которую кто-то выбросил в парке или в лесу, способна загрязнить тяжелыми металлами около 20 квадратных метров территории. На такой земле не смогут вырасти даже два дерева, жить и развиваться несколько тысяч дождевых червей, благодаря которым земля становится плодородной, не смогут существовать несколько семей кротов и ежей. Очень важно, чтобы сегодня все мы наконец-то поняли, что защитить природу от такого губительного вреда — в силах каждого из нас!» — прокомментировала начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота Марина Дымова.

По просьбам жителей региона акцию, которая должна была завершиться 31 октября, продлили до 15 ноября. Узнать, куда сдать батарейки, можно в администрации города или поселка.