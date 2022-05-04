В Челябинской области реструктурировали долги жителей на 1,3 млрд рублей

Финансовую нагрузку снизили 3,5 тысячи человек

В марте 2022 года в Челябинской области реструктурировали 1,3 млрд рублей долгов по кредитам жителей. Банки одобрили почти 3,5 тыс. требований жителей об изменении договоров, сообщает пресс-служба отделения по Челябинской области Уральского ГУ Центробанка РФ.

Большая часть заявлений приходится на снижение кредитной нагрузки по потребительским займам. Меньше всего обращений поступило на отсрочку платежей по автокредитам. Как сообщает регулятор, больше 80% договоров о реструктуризации предусматривают изменение условий кредитов по собственным программам банков. Это позволяет кредиторам идти навстречу заемщикам, ситуация которых не попадает под требования закона о кредитных каникулах.

Если не хватает зарплаты для выплаты кредита или ипотеки, оформленных до 1 марта 2022 года, граждане имеют право оформить кредитные каникулы — отсрочку платежей, которая может длиться от одного месяца до полугода. Такая мера поддержки введена правительством РФ с 8 марта и продлится по 30 сентября 2022 года.

«Кредитные каникулы предусмотрены для заемщиков, оказавшихся в трудной финансовой ситуации. Их основной смысл — освобождение от всех платежей на время так называемого льготного периода. Каникулы не ухудшат кредитную историю, но будут в ней отражены. Отмечу, что уйти на каникулы могут даже те южноуральцы, кто воспользовался таким правом в пандемию», — комментирует управляющий отделением по Челябинской области Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Ранее ИА «Первое областное» выяснило, кто может получить отсрочку по платежам и каким требованиям нужно соответствовать.